الفنان الكويتي أحمد مقيم يشارك بمعرض إسطنبول الدولي للفنون

انطلق في مدينة إسطنبول التركية اليوم الجمعة معرض «اسطنبول الدولي للفنون» بمشاركة 500 فنان وعرض أكثر من 1000 عملي فني.

ويشارك في هذا المعرض الفنان الكويتي أحمد مقيم الذي قال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان المعرض يعتبر فرصة لإقامة الفنانين والأدباء والرسامين معرضهم تحت سقف واحد ما يسهم في مد جسور التواصل بين الدول العربية وتركيا وتقديم عدد كبير من الرسومات التشكيلية.

وأضاف “شرف لي أن أشارك بهذا المعرض الذي يضم نخبة من الفنانين المشاهير في تركيا الشقيقة وروسيا”.

ومن جانبه قال مسؤول الشركة المنظمة للمعرض غاليري ار سي التركي رحمي كوجنديز في تصريح ل ان المعرض يعتبر مكانا للاستفادة من التفاعل والتواصل مع كبار الخبراء والمهنيين العاملين بميدان الفنون حيث يمكن المعرض من الحصول على دراية كاملة بأنواع مختلفة من الأعمال الفنية والفنون الجميلة.

وبحسب المنظمين سيوفر المعرض منصة مثالية للعارضين لعرض جميع أنواع اللوحات والمنحوتات وأنواع مختلفة من الأعمال الفنية والفنون الجميلة والمعاصرة.

ويقدم المعرض نحو 1000 لوحة تشكيلية ما بين تاريخية وثقافية ودينية ويضم عددا كبيرا من الفنانين التشكيلين بالإضافة إلى عشرات الشعراء والأدباء والرسامين من الدول العربية وتركيا.