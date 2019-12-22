مهدي عياشي يتوج بلقب أحلى صوت عربي

توج التونسي مهدي عياشي، ليل السبت الأحد، بلقب أحلى صوت في العالم العربي ضمن برنامج «ذا فويس – أحلى صوت» لاكتشاف المواهب.

وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني، الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية، وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتنيوم ريكوردز السعودية.

وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحا من قلب مدينة تعيش حزنا وعزلة، وقال علامة لرويترز: “نجاح عياشي يشكل لنا أملا للمستقبل. نحن شعب يغني على آلامه، ومستعد دائما لأن يبلغ القمة”.

وتبارى عياشي مع 3 متسابقين آخرين هم المغربي رضوان الأسمر من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، والذي لقي حماسا جماهيرا عاليا على وسائل التواصل الاجتماعي.