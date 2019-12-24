ملتقى «السفراء الامميين» يوصي بتدشين نادي الشخصيات العربية المؤثرة

اصدر الملتقى الدولي للسفراء الامميين للشراكة المجتمعية لعام 2019 توصياته باعلان عدد من المبادرات الجديدة للشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية من اهمها “تدشين نادي الشخصيات العربية المؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية”.

وقال رئيس الملتقى شهاب العثمان لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء انه تم تدشين ائتلاف المدن العربية المسؤولة اجتماعيا اضافة الى اعلان اطلاق مجلة عربية محكمة بعنوان “المشهد العربي” في مجال المسؤولية المجتمعية وتم خلال الملتقى تكريم السفراء الأمميين للشراكة المجتمعية.

واوضح العثمان ان الملتقى شهد تدشين شراكات ومبادرات عديدة ستعزز ممارسات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ولفت الى انه تم تكريم المشاركين من اصحاب العطاءات المعززة للشراكة المجتمعية “بقلادة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية في مجال الشراكة المجتمعية” كما تم عقد جلسات عمل علمية شارك في تقديمها السفراء الدوليون للمسؤولية المجتمعية من الدول العربية ومن خارجها.

واضاف ان فعاليات الملتقى تضمنت تنفيذ برامج تدريبية قدمها المدربان الدوليان وهما رئيس مركز التطوع بالشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية عبدالرحمن الخلف والمستشار في تطبيقات الاستدامة عمر عزالدين.

واوضح ان الملتقى الذي استضافت فعالياته الكويت لأول مرة بمشاركة نوعية من شخصيات عربية ودولية مؤثرة ومعطاءة حظي باهتمام من العديد من المتخصصين والمهتمين من الدول العربية «11 دولة» وخارجها.

وقال العثمان “لقد حرصنا من خلال برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات الادارية والاقتصادية والمالية ان نسخر جميع امكانيات البرنامج لمساندة تنظيم هذه الفعالية الدولية”.

يذكر ان الملتقى نظمته الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع محافظة الأحمدي والمعهد العربي للتخطيط والمركز العالمي للتنمية المستدامة ومعهد الانجاز المتفوق للاستشارات الادارية والاقتصادية والمالية برعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح خلال الفترة من 19 – 21 ديسمبر الحالي بمقر المعهد العربي للتخطيط بمشاركة عربية ودولية رفيعة المستوى.

وكانت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أعلنت في افتتاح الملتقى اختيار محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح شخصية العام 2019 وتسمية الشيخة سهيلة سالم الصباح سفيرة دولية للمسؤولية المجتمعية.