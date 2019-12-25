مركز «جابر الثقافي» يستضيف فرقة «لاسكالا» الايطالية.. يناير المقبل

أعلن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي استضافة فرقة مسرح لاسكالا الايطالية لتقدم باليه “جيزيل” في اربعة عروض خلال الفترة من 7 حتى 9 يناير المقبل في حدث يعد الاول من نوعه في الكويت والاكبر للفرقة على مستوى الشرق الاوسط.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم ان تاريخ فرقة مسرح لاسكالا للباليه يعود إلى قرون قبل افتتاح احد اهم دور الاوبرا في العالم في 1778 «مسرح لاسكالا».

واضاف ان «مسرح لاسكالا» يضم جوقة مسرح لاسكالا واوركسترا مسرح لاسكالا اضافة الى فرقة الباليه واكاديمية تعليمية تعرف بأكاديمية مسرح لاسكالا.

واوضح ان الفرقة انطلقت الفرقة عالميا حيث قدمت عروضها في اوبرا غارنييه في باريس وفي الولايات المتحدة الامريكية وعلى مسرح البولشوي في موسكو ومسرح ماريينسكي كيروف في سانت بطرسبرغ وفي المانيا وتركيا والبرازيل واسبانيا والمكسيك والصين واستراليا لتحل اخيرا ضيفة على الكويت.

وذكر ان الفرقة يديرها فريدريك اوليفييري منذ عام 2016 كما ادارها في الفترة ما بين 2002 و2007 مشيرا الى اجرائه تغييرات كثيرة منها زيادة هيكل الفرقة وابراز المواهب الشابة التي تتدرب في مدرسة الباليه احد المصادر التي تمد الفرقة بالاعضاء الجدد.

وباليه “جيزيل” قصة رومانسية ما زالت تجذب الجمهور بتقديمها عالمين متباينين «الحياة المبهجة والعالم الاخر في القبور المظلمة» وتدور احداثها في اجواء احتفالية ريفية وبطلاها هما الفتاة الريفية جيزيل والامير البريخت اللذان يعبران خلال تنوع حركاتهما الراقصة وادائهما عن مختلف حالات السعادة والحزن واليأس.

وتحمل الفرقة الموسيقية العمل الى اجواء ساحرة عبر الالحان التي الفها الموسيقي الفرنسي ادولف آدم ويصاحب باليه “جيزيل” اوركسترا الدولة المجرية اقدم الفرق الاوركسترالية في المجر والذي قدم خلال تاريخه الطويل العروض الاولى للاعمال الاوبرالية والباليه سواء المجرية أو العالمية.

وسيكون الجمهور في الكويت على موعد مع هذا الانتاج العالمي الضخم بعد ايام ليستمتع بالاداء الاستثنائي الساحر من فريق يضم نخبة من اكبر الراقصين والراقصات على مستوى العالم.