انطلاق مهرجان الأيام الثقافي للكتاب في المنامة بمشاركة الكويت

انطلقت فعاليات النسخة ال26 من «مهرجان الأيام الثقافي للكتاب» اليوم الخميس بالبحرين بمشاركة اكثر من 240 دار نشر خليجية وعربية وأجنبية من 16 دولة بينها الكويت.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله خلال افتتاح المهرجان إن رقي الأمم وتقدمها أصبحا ضمن عناصر قياسها لما يملكه الأفراد من مخزون “فكري وثقافي” مؤكدا أهمية تسخير هذا المخزون لما ينفع البشرية ويجنبها الشرور والأخطار.

ودعا دور النشر وشركات تقنيات المعلومات إلى العمل جنبا إلى جنب لتكثيف جهودها لابتكار التكنولوجيات الحديثة التي من شأنها تسهيل نقل المعارف عبر التوصل إلى آليات تقنية تزيل العوائق وتبسط عملية ترجمة الإصدارات المختلفة من وإلى اللغة العربية.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الأيام حسن علي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش الافتتاح ان المهرجان سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والجلسات الحوارية وحفلات توقيع كتب لمؤلفين من دول عربية وخليجية.

وأكد أن المهرجان يعد فرصة لالتقاء المؤلف بالقارئ وتبادل الآراء والأفكار بينهما مبينا انه سيكون هناك فترات للقراءة المتخصصة للابحار في أدب الطفل والتراث والمعارف الدينية والتاريخ.

وأضاف ان المهرجان يشارك فيه أكثر من 240 مؤسسة ثقافية ودار نشر عربية وأجنبية من 16 دولة تستعرض آلاف العناوين الجديدة لمختلف المعارف الإنسانية.

وتشارك في مهرجان الأيام الثقافي نخبة من دور النشر العربية والعالمية منها 24 دار نشر كويتية مثل مكتبة ذات السلاسل وبلاتينيوم للنشر والتوزيع.

ويقام المهرجان الذي تنظمه «مؤسسة الأيام للنشر» بشكل سنوي في المنامة خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل بمشاركة عدد من المثقفين والكتاب والناشرين والباحثين والقراء من الدول العربية والأجنبية.