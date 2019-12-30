مهرجان “الموروث الشعبي الخليجي” في الكويت يختتم مسابقات مزاين الأغنام

اختتمت اليوم الاثنين مسابقات المزاين لفئة الاغنام ضمن فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الذي تستمر انشطته بقرية «صباح الاحمد» التراثية برعاية اميرية سامية.

وقال مدير القرية التراثية سيف الشلاحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان مسابقات هذه الفئة لهذا الموسم التي جرت بالقرية الواقعة في منطقة السالمي عند “الكيلو 59” شملت اقامة عدة مسابقات لكافة انواع الاغنام المتعارف عليها في منطقة الخليج موضحا ان معظمهما تميز بمستوى جمالي كبير.

واضاف ان مسابقات الجمال «المزاين» شملت عدة انواع من الاغنام وهي «العرببة» و«النجدية» و«النعيم» وكذلك عدة انواع من الماعز وهي «الشامي» و«العارضي» و«القزم» و«المطور» مبينا ان مسابقاتها تنوعت بين الانتاج لعدد «3 و5 و10» رأسا وفقا لانواع الغنم والمراح لعدد «10 و30» رأسا اضافة لمزاين الفحل والفرديات.

واشاد الشلاحي بدور لجان المسابقات المختلفة وفي مقدمتها لجنة الحكام “لقيامها بدورها بحيادية على اكمل وجه” منوها بتعاون اصحاب الحلال المشاركين بالمسابقات من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي “ما اثمر نجاح المسابقات التي شهدت متابعة جيدة من هواة هذا التراث”.

واشار الى ان اللجنة المنظمة ستبدأ اعتبارا من الغد مسابقات فئتي الطيور «سرعة ومزاين وهدد» لانواع الصقور المختلفة والمسابقات الخاصة بالابل «مزاين وهجيج» لكافة الوان الابل الست كما انها ستقيم عدة مسابقات خاصة بالخيل في القدرة والتحمل.

ولفت الى ان مسابقات الطيور ستختتم في 10 يناير المقبل في حين تستمر منافسات الابل وهي الاكثر شعبية في المهرجان حتى 26 من فبراير المقبل مشيدا بالاجواء المميزة لهذه المسابقات التراثية.

وثمن عاليا دعم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للمهرجان اذ اصبح هذا المهرجان بدعمه واحدا من اكبر المهرجانات التي تجمع محبي تراث اهل الكويت والخليج بدليل الاعداد الكبيرة المشاركة في مسابقاته كما ان دعم سموه اسهم في الحفاظ على هذا التراث الخليجي الغني.

وذكر ان القرية بجانب احتضانها لهذه المسابقات التراثية فانها تعد ملتقى للاسر الخليجية لتبادل الثقافات لما تضمه من متاحف ومعارض والعديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والاجتماعية داعيا الاسر والشباب لزيارتها وقضاء اوقات مميزة في صحراء الكويت.