تعرف على تفاصيل الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسوق

انطلقت مؤخرا الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق وسط أجواء احتفالية، بما يتضمنه من حفلات موسيقية، وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية، والأسواق المؤقتة، والتجارب الاستثنائية وغيرها من الفعاليات.

يستمر المهرجان العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم من عدد من شركائها الاستراتيجيين لـ 38 يوماً حتى يوم السبت 1 فبراير 2020.

وشهدت المدينة بالتزامن مع انطلاق المهرجان حفل النجم الباكستاني راحت فاتح علي خان، في صالة كوكاكولا أرينا في 27 ديسمبر، وحفل الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم في دبي أوبرا في 26 و27 ديسمبر.

وستكون الدورة الـ 25 الأكبر في تاريخ المهرجان، حيث ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية، والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك.

وسيحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسية مختلفة وسيعود السوق الموسمي بدورته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي.

ومن الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان للمرة الأولى تحدّي Yalla DSF تقدمة كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية، وتتيح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري.

وستتاح الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون 500 درهم في متجر العلامة في مول الإمارات للدخول في سحب على جائزة لإعادة تجديد المنزل، وسيتم اختيار 25 فائزاً خلال الفترة من 5 وحتى 29 يناير 2020.

أمّا عشّاق المأكولات فهم على موعد مع تخفيضات تبلغ 25 % في أكثر من ألف مطعم مع عضوية زوماتو الذهبية، حيث يقدّم مهرجان دبي للتسوّق بالتعاون مع تطبيق زوماتو قائمةً بالمطاعم التي ستمنح ضيوفها هذا التخفيض عند تناول المأكولات في المطعم، كما يقدّم التطبيق تخفيضاً بنسبة 25 بالمئة على رسوم العضوية الذهبية.

وللمرة الأولى، يقدّم دبي فستيفال سيتي مول مهرجان ليغو LEGO الأول من نوعه، حيث يمكن للأطفال والبالغين التفاعل مع 11 منطقة تركّز كلٌ منها على إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة LEGO.

ويمكن لزوّار دبي فستيفال سيتي مول الاستمتاع بمشاهدة عرض “تخيّل ليغو”، والذي تصاحبه عروض النار والليزر والضوء، ابتداءً من 8 يناير 2020، علماً بأن سعر تذكرة “مهرجان ليغو” تبلغ 29.99 درهما لأساور RFID، بينما يمكن مشاهدة عرض “تخيّل” مجاناً.

اشتهر مهرجان دبي للتسوّق بجوائزه المذهلة، لكن الدورة الـ 25 تحمل معها فرصاً أكثر وأكبر للفوز بالسيارات والجوائز النقدية والذهب، بالإضافة إلى أميال سكاي واردز، ونقاط المكافآت وغيرها، حيث يمكن ربح أميال سكاي واردز بمعدل ميل واحد عن كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على المشتريات بعد أن تتجاوز قيمتها 100 درهم في دبي مول، بالإضافة إلى هذا العرض، سيتمكن سعداء الحظ للفوز بـ “مليونير سكاي واردز” حصرياً خلال مهرجان دبي للتسوق، وذلك عند إنفاق أكثر من 350 درهماً وإجراء مسح ضوئي لإيصالات الشراء