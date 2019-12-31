فعاليات عديدة وجوائز قيّمة في «دبي للتسوق» حتى 1 فبراير

ومن الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان للمرة الأولى تحدّي Yalla DSF تقدمة كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف الذكية بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية، وتتيح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري كما هي الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون 500 درهم في متجر العلامة في مول الإمارات للدخول في سحب على جائزة لإعادة تجديد المنزل، وسيتم اختيار 25 فائزاً خلال الفترة من 5 وحتى 29 يناير 2020.
إلى جانب كل ذلك فإن تلفزيون سما دبي يواكب تناغما فعاليات المهرجان في التغطيات التلفزيونية الحية وعلى الهواء مباشرة ويتوافد الصحفيون من مختلف دول العالم لتغطية المهرجان الذي تزدهر معه الفنادق في تقديم خدماتها ومنها فنادق تعمل بالذكاء الاصطناعي في تقديم خداماتها كما يقدم طيران الإمارات خدمات متميزة بهذه المناسبة والفعاليات الناجحة.