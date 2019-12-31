فعاليات عديدة وجوائز قيّمة في «دبي للتسوق» حتى 1 فبراير

بينما تنشط مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري تفويض يقتضي بالترويج لدبي كوجهة رئيسية للسياحة والترفيه والفعّاليات؛ فقد بدأت اعتبارا من يوم 26 ديسمبر 2019 وحتى دخول السنة الجديدة 2020 بدأت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان دبي للتسوّق تضمنت احتفالات تسويقية وراتثية وثقافية وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية، والبوتات الدكاكين التسويقية والتجارب الاستثنائية ويستمر المهرجان العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم من عدد من الشركات والمؤسسات لمدة 38 يوماً حتى يوم السبت 1 فبراير 2020 حيث تتميز دبي بعدة مهرجانات حيث انطلق المهرجان حفل النجم الباكستاني راحت فاتح علي خان، في صالة كوكاكولا أرينا في 27 ديسمبر، وحفل الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم في دبي أوبرا في 26 و27 ديسمبر.

و تحتوي الدورة الـ 25 الأكبر في تاريخ المهرجان، حيث ستشهد العديد من الفعاليات المتطورة والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك.

ومن الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان للمرة الأولى تحدّي Yalla DSF تقدمة كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف الذكية بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية، وتتيح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري كما هي الفرصة للمتسوّقين الذين ينفقون 500 درهم في متجر العلامة في مول الإمارات للدخول في سحب على جائزة لإعادة تجديد المنزل، وسيتم اختيار 25 فائزاً خلال الفترة من 5 وحتى 29 يناير 2020.

أمّا عشّاق المأكولات فهم على موعد مع تخفيضات تبلغ 25 % في أكثر من ألف مطعم مع عضوية زوماتو الذهبية، حيث يقدّم مهرجان دبي للتسوّق بالتعاون مع تطبيق زوماتو قائمةً بالمطاعم التي ستمنح ضيوفها هذا التخفيض عند تناول المأكولات في المطعم، كما يقدّم التطبيق تخفيضاً بنسبة 25 بالمئة على رسوم العضوية الذهبية وللمرة الأولى، يقدّم دبي فستيفال سيتي مول مهرجان ليغو LEGO الأول من نوعه، حيث يمكن للأطفال والبالغين التفاعل مع 11 منطقة تركّز كلٌ منها على إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة LEGO.

إلى جانب كل ذلك فإن تلفزيون سما دبي يواكب تناغما فعاليات المهرجان في التغطيات التلفزيونية الحية وعلى الهواء مباشرة ويتوافد الصحفيون من مختلف دول العالم لتغطية المهرجان الذي تزدهر معه الفنادق في تقديم خدماتها ومنها فنادق تعمل بالذكاء الاصطناعي في تقديم خداماتها كما يقدم طيران الإمارات خدمات متميزة بهذه المناسبة والفعاليات الناجحة.