وفاة مذيعة «العربية» نجوى قاسم

غيب الموت، اليوم، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.

ونعى إعلاميون من شتى الدول العربية الراحلة، مذكرين بعملها الإعلامي الدؤوب، فيما لم تصدر أية بيانات رسمية عن وفاة قاسم.

نجوى قاسم مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية أهمها البرنامج اليومي «حدث اليوم» على قناتي العربية والعربية الحدث.

وغطت أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان عملت 11 عاماً في تلفزيون المستقبل اللبنانية قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في عام 2004

نجوى قاسم حاصلة على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام​ في بيروت. سميت على موقع قناة العربية بـ«قطعة الكريستال» وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ«المراسلة الحربية».