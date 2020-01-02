اتحاد الإعلاميين العرب ينعي الإعلامية نجوى قاسم

نعى إتحاد الاعلاميين العرب برئاسة الإعلامية إيمان عز الدين والأمانه العامة ومكاتب الاتحاد في الدول العربية بقلوب يعتصرها الآلم وبإيمان بقضاء الله وقدره الإعلامية نجوى القاسم – مذيعة قناة العربية التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم في منزلها في دبي عن عمر يناهز 52 عاما.

ويتقدم الاتحاد بخالص تعازيه إلى جموع الإعلاميين العرب في وفاة الإعلامية الكبيرة والتى أقرت الإعلام العربي طيلة عملها سواء في لبنان بتليفزيون المستقبل أو في قناة العربية.

ونجوى القاسم هي مقدمة برامج لبنانية، قامت بتغطية أخبار الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان، كما تنقلت في عدد من القنوات العربية أبرزها المستقبل، والعربية، والحدث، وسميت على موقع قناة العربية بـ”قطعة الكريستال”

رحم الله الفقيدة وألهمنا وذويها وجمهورها الصبر والسلوان.