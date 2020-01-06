«1917» الأمريكي يفوز بجائزة «غولدن غلوب» لأفضل فيلم درامي

فاز الفيلم الأمريكي “1917” ، الذي تدور أحداثه حول ملحمة عسكرية تعود للحرب العالمية الأولى، بجائزة أفضل فيلم درامي في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” في نسخته السابعة والسبعين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

كما فاز فيلم “Once Upon a Time in Hollywood” بجائزة أفضل فيلم كوميدي، في الحفل الذي أقيم مساء الأحد.

كما حصد فيلم الحلقة المفقودة “missing link” جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وفازت أغنية «I’m Gonna Love Me Again» بجائزة أفضل أغنية من فيلم .Rocketman

وفاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم “الجوكر”، وذهبت جائزة أفضل ممثلة سينمائية للنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم “جودي” .

كما فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة فى مسلسل تلفزيوني لفئة الدراما عن دورها بمسلسل The Crown.

كما فاز الممثل المصري رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي، وذلك عن مسلسل “رامي”.

ويعد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب من أهم وأشهر الأحداث الفنية السنوية، ويُقام قبل شهر واحد فقط من حفل توزيع الأوسكار، وهي مجموعة من الجوائز الأمريكية، التي بدأت عام 1944.

وتمنح الجائزة لأعمال تلفزيونية وغنائية إلى جانب الأعمال السينمائية.