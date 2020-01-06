“الوطني للثقافة”: القرين الثقافي الـ26 يضم 58 فعالية متنوعة

قال الامين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الدكتور عيسى الانصاري اليوم الاثنين ان مهرجان القرين الثقافي في دورته ال26 سيضم 58 فعالية متنوعة.

واضاف الانصاري في مؤتمر صحفي للاعلان عن انطلاق المؤتمر المقرر يوم الاربعاء المقبل حتى ال25 يناير الحالي ان المهرجان سيقام تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد الجبري.

واوضح ان مهرجان القرين يعد الظاهرة الثقافية والفنية الاكبر في الكويت مشيرا الى ان ما يميز المهرجان هذا العام الافكار الجديدة التي جاءت من مختلف الدول لمحبي السينما والموسيقى والغناء.

وذكر ان المهرجان سيبدأ بعرض سينمائي اوركسترالي للفيلم الروائي «العاصفة» للمؤلف الدكتور سليمان الديكان وذلك على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.

وقال ان اختيار عبدالعزيز البابطين شخصية مهرجان هذه الدورة جاء لعطاءاته البارزة في الكويت والعالم مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيتم تكريم الاكاديمية فتوح الخترش والفنان محمد المنصور والشاعر بدر بورسلي.

من جهتها قالت مديرة المهرجان فوزية العلي ان هذه الدورة تتضمن محاضرات وندوات ثقافية ومعارض فنية وورش عملية وعدة فعاليات بالتعاون مع سفارات الدول.

واضافت العلي ان الندوة الرئيسية للمهرجان ستنطلق 12 الحالي تحت عنوان «الادب في الكويت..الواقع ..التحديات..الافاق».

وذكرت انه سيتم اقامة حفل تكريم للشاعر الغنائي يوسف ناصر بقيادة المايسترو الدكتور احمد الحربي في اختتام المهرجان على مسرح عبدالحسين عبدالرضا.