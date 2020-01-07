مهرجان القرين.. مسيرة ثقافية مميزة عمرها 26 عاما

رسم مهرجان القرين الثقافي خريطة ثقافية فنية مميزة على مدى 26 عاما ليصبح المهرجان الثقافي الاول والاكبر في الكويت ويصل صداه لدول العالم.

وقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب على رعاية وتنظيم هذا المهرجان والذي تنطلق فعاليات دورته ال26 يوم غد الاربعاء في الكويت حيث قدم على مدى هذه الفترة تشكيلة مميزة من الفعاليات الفنية والثقافية للصغار والكبار من محاضرات وندوات وورش ومسرحيات وحفلات غنائية وفنية ومعارض.

واصبح مهرجان القرين بمنزلة البيت الثقافي الكويتي الذي يستضيف النخب الثقافية المحلية والعربية والدولية ليقدموا ابداعاتم امام جمهور المهرجان الراقي والمثقف.

وحمل المهرجان احد اسماء الكويت القديمة منذ ان انطلقت اولى دوراته في 23 نوفمبر 1994 وتشرف المهرجان من دورته الثانية ليكون تحت رعاية سمو ولي العهد.

ويقام مهرجان القرين الثقافي سنويا وتستمر انشطته نحو ثلاثة اسابيع ويشمل نشاطات متنوعة.

كما انه يشكل فرصة متجددة للقاء سنوي بين جمهور الثقافة والفن الموجود على ارض الكويت ونخبة من المفكرين والمبدعين العرب وذلك لمتابعة احدث الافكار والرؤى والابداعات الثقافية والفنية على مختلف الاصعدة.

واستحدث المهرجان في الدورة الرابعة فكرة شخصية المهرجان بحيث يستضيف في كل دورة شخصية ثقافية او فكرية بارزة ومؤثرة ويتم تكريمها والاحتفاء بها رسميا وشعبيا بما يتناسب مع مكانة هذه الشخصية ودورها في الحياة الثقافية العربية.

ففي دورته الرابعة كرم المهرجان الروائي العربي حنا مينه وفي دورته الخامسة الفنان وديع الصافي ومن ثم الاديب الطاهر وطار والاستاذ محي الدين عميمور والاستاذ اسماعيل سراج كما كرم المهرجان الشاعر الدكتور غازي القصيبي في دورته التاسعة. واحتفل المهرجان بتكريم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي شخصية مهرجان القرين الثقافي العاشر والسيدة سوزان مبارك كشخصية نسائية تم تكريمها في مهرجان القرين الثقافي ال11 والأستاذ جمعة الماجد شخصية مهرجان القرين الثقافي ال12.

وتم تكريم الاستاذ الدكتور ثروت عكاشة كشخصية الدورة ال13 والشاعر الكويتي أحمد السقاف في الدورة ال14.

وفي عام 2009 تم الاحتفاء بمدينة القدس باعتبارها شخصية مهرجان القرين الثقافي ال15 بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية وفي العام 2010 طلت علينا دولة الامارات العربية المتحدة باعتبارها ضيف شرف مهرجان القرين الثقافي ال16 وفي العام 2011 تم اختيار جمهورية مصر العربية كضيفة المهرجان الثقافي ال17.

واستمر مشورا المهرجان الثقافي ليكون على موعد غدا الاربعاء مع دورته ال 26 ليحتفي ويكرم عبدالعزيز البابطين رئيس مؤسسة «عبدالعزيز سعود البابطين» الثقافية الكويتية.