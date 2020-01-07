الرسائل الأساسية لمهرجان دبي للتسوق 2020

مهرجان دبي للتسوق هو عاده سنوية تقدمها دبي ويحضى بإستقطاب ملايين الزوار لدبي والتسوق من خلال اشهر المتاجر والأسواق بالعالم.



ومن الفعاليات المقدمه بمهرجان دبي للتسوق الأسواق المميزة بالهواء الطلق وعروض الأزياء والحسومات والتخفيضات الهائله والسحوبات على الجوائز والسيارات. ومن الفعاليات المقدمه بمهرجان دبي للتسوق الأسواق المميزة بالهواء الطلق وعروض الأزياء والحسومات والتخفيضات الهائله والسحوبات على الجوائز والسيارات. الرسائل الأساسية للمهرجان:

الفكرة المحورية: الدورة 25 من مهرجان دبي للتس ّوق ستكون الأكبر في تاريخه، حيث يحتفل المهرجان في يوبيله الفضي بـ 25 عاماً من العروض الترويجية المذهلة، والجوائز الضخمة، والف ّعاليات والتجارب الاستثنائية، مما يجعله واحداً من مهرجانات التس ّوق الأطول استمراري ًة في المنطقة. ويشهد مهرجان دبي للتس ّوق 2020 تقويماً حافلا ً بالف ّعاليات التي تعكس تطور المهرجان منذ انطلاق الدورة الأولى عام 1996، والتي انطلقت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء وحاكم دبي “رعاه الله”، والتي كانت تهدف لإطلاق مهرجان تس ّوق عالمي المستوى في الإمارة. وتأتي الدورة 25 من المهرجان لتؤكد نجاحه في وضع دبي على الخارطة العالمية للسياحة وتجارة التجزئة، بحيث أصبحت دبي إحدى أهم وجهات التس ّوق في العالم.

مسيرة مهرجان دبي للتسوق تصل محط ًة جديدة

– يحتفل مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ 25 في 2020 ليعزز مكانه دبي كعاصمة للمهرجانات والفعاليات في المنطقة والعالم، والتي تتزامن مع استضافه إكسبو 2020 دبي، والذي سيساهم في تعزز هذه المكانة

– يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 1 فبراير 2020

– يشهد المهرجان تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على أكثر من 1،000 علامة تجارية في ما يقرب من 4،000 متجر حول المدينة

– تتضمن الدورة25من مهرجان دبي للتسّوق38 يوماًمنا لفّعاليات الترفيهية والعروض والتجارب الاستثنائية والأنشطة الترويجية المبتكرة، وستتخللها العديد من العروض والتجارب المميزة والتي تناسب جميع أفراد الأسرة

مهرجان دبي للتسوق 2020 يحتفي برؤية صاحب السمو

– انطلق مهرجان دبي للتسوق في العام 1996 بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء وحاكم دبي “رعاه الله”، والتي كانت تهدف إلى جعل دبي من أهم الوجهات السياحية العائلية على مدار العام، ونجح المهرجان في ترجمة رؤية￼￼ صاحب السمو إلى واقع يتمثل في مهرجان تس ّوق عالمي المستوى.

الاحتفالية المصاحبة للمهرجان

– تضم دبي اليوم أكثر من 100 مركز تسوق، وقد نجح المهرجان خلال مسيرته في وضع دبي على الخارطة العالمية للسياحة وتجارة التجزئة، بحيث أصبحت دبي إحدى أهم وجهات التسوق في العالم لتضاهي لندن ونيويورك وباريس وميلان وطوكيو وغيرها من المدن

مهرجان دبي للتسوق يزداد تألقاً في يوبيله الفضي

– يشهد مهرجان دبي للتسوق 2020 أكبر تقويم ف ّعاليات في تاريخه، ويشتمل التقويم على العديد من التجارب والحفلات الموسيقية والأنشطة الترويجية وسحوبات الجوائز والأسواق المؤقتة، ليغمر الز ّوار والمقيمين بأجمل اللحظات

– سينطلق المهرجان هذا العام بحفل افتتاح ضخم في برج بارك يومي26و27ديسمبر،وسيتخلله حفل موسيقي لعدد من النجوم الإماراتيين والعالميين، بالإضافة إلى عروض ثقافية وفقرات تناسب أفراد العائلة.

– تستضيف كوكاكولا أرينا حفلاً غنائياً للنجم الباكستاني راحت علي خان في 27 ديسمبر، كما تستضيف أيضاً حفلاً للمغنية البريطانية إيلي غولدنغ في 10 يناير. ويحيي الفنان المصري الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً على مسرح مدينة دبي للإعلام في 24 يناير، والتي من المتوقع أن تكون من أكبر الحفلات الغنائية التي تشهدها دبي هذا العام. سيتم الإعلان عن المزيد من الحفلات الموسيقية قريباً.

– عشاق كرة القدم على موعد مع أمسية مع نجم نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي ريو فرديناند في 9 يناير في فندق دبليو دبي – النخلة، وسيتحدث فرديناند عن مسيرته الكروية وسيشارك عدد من القصص والتجارب الشخصية التي شكّلت مسيرته المهنية

– ستشهد دبي أول حفل غنائي بتقنية الهولوغرام، والذي ستتج ّسد فيه صورة كوكب الشرق “أم كلثوم” أمام فرقة موسيقية تضم 20 عازفاً على المسرح الرئيسي في دبي أوبرا يومي 26 و27 ديسمبر، وسيتخلل الحفل أداء لـ “سناء نبيل” حفيدة أم كلثوم.

– تحدي »Yalla DSF« التي تقدمها “كلوب أباريل”: من الف ّعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان هذا العام، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف باللغات الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية. وستتوفر هذه اللعبة من خلال أيقونة مثبتة على الصفحة الرئيسية للهواتف بدلا ً من تحميل تطبيق خاص، وستتاح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري،ويتوجب على المشاركين التنقل في أنحاء مختلفة من المدينة والانتقال إلى مراحل جديدة للفوز بجوائز￼￼ أكبر، بما فيها الدخول في السحب على الجائزة الكبرى

– ستتزين منطقة “برج بلازا” بفنون الإضاءة التفاعلية خلال الفترة من 7 يناير وحتى 1 فبراير 2020، لتق ّدم لز ّوارها أجمل اللحظات التي تتناغم فيها الموسيقى والمرايا والإضاءة المل ّونة بشكل مثالي

– عروض الألعاب النارية من الف ّعاليات اليومية في مهرجان دبي للتس ّوق، حيث تتز ّين سماء المدينة بهذه العروض الخلابة في كل دورة من المهرجان، ويمكن للز ّوار والمقيمين الاستمتاع بهذه العروض كل ليلة في “ذا بيتش”، والسيف، و”لامير”، ودبي فستيفال سيتي، وخور دبي، و”ذي بوينت”.

العروض الترويجية التي سيشهدها مهرجان دبي للتس ّوق 2020 – تشهد مر اكز التس ّوق خلال مهرجان دبي للتس ّوق تخفيضات تتراوح بين 25 – 75 بالمئة على الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل وغيرها

– سينطلق المهرجان مع تخفيضات لمدة 12 ساعة في مر اكز التس ّوق التابعة لماجد الفطيم، وتقدم تخفيضات تصل حتى 90 بالمئة في مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. وتبدأ التخفيضات في 26 ديسمبر ابتدا ًء من منتصف اليوم وحتى منتصف الليل، وستمنح هذه الف ّعالية الفرصة لـ 25 شخص للفوز بقسائم تسوق بقيمة 10،000 درهم صالحة للاستخدام في مر اكز التس ّوق التابعة لماجد الفطيم

– ويق ّدم مهرجان دبي للتس ّوق مفاجآت يومية على مدى 25 يوماً خلال الفترة من 2 – 26 يناير 2020، وتشمل هذه المفاجآت عروض ترويجية خاصة على علامة تجارية واحدة في موقع واحد، وسيتم الإعلان عنها قبل 24 ساعة من توفرها

– سيتم إطلاق عدد من الأسواق الخارجية المؤقتة في “لاست إكزت” الخوانيج وشارع الرقة و”سيتي ووك 2″

– يأتي إطلاق السوق التراثي ليوفر منصة ثقافية لمهرجان دبي للتسوق، حيث تم تصميمه ليحاكي الأسواق التقليدية في دولة الإمارات، وسيتيح هذا السوق، والذي سيمتد على مسافة 1.8 كيلومتر على ضفاف خور دبي في منطقة السيف، الفرصة للز ّوار للتعرف على الثقافات المختلفة والاستمتاع بالتس ّوق والعروض

الفنية والترفيهية وتناول المأكولات المتن ّوعة من حول العالم

– يعود السوق الموسمي بحلّة جديدة خلال الدورة 25 لمهرجان دبي للتس ّوق. وتستمر هذه الف ّعالية من

16 يناير وحتى 1 فبراير 2020، وستشهد مشاركة مجموعة من الفرق والموسيقيين الناشئين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى مصممي الأزياء وعربات الطعام. وسيتضمن السوق الموسمي منطقة مخصصة للألعاب تتسع لـ 24 لاعباً، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.

– يقدم طيران الإمارات زيادة مجانية في وزن الحقائب المسموح به بمقدار 10 كيلوغرام لأي شخص يشتري￼￼ تذكرة على الدرجة السياحية إلى دبي من الآن وحتى 1 فبراير 2020، على أن تكون رحلة العودة خلال الفترة 26 ديسمبر 2019 وحتى 5 فبراير 2020. يتوفر هذا العرض في عدد من الدول المختارة.

– عروض خاصة على المأكولات: احتفالاً باليوبيل الفضي للمهرجان، وبالتعاون مع تطبيق زوماتو، سيق ّدم أكثر من 1،000 مطعم تخفيضات تبدأ من 25 بالمئة خلال مهرجان دبي للتس ّوق على تجارب الطعام المتنوعة، ويمكن الحصول على هذا العرض مع عضوية زوماتو الذهبية، والتي ستتوفر بتخفيض على

رسوم العضوية بقيمة 25 بالمئة.

سحوبات الجوائز خلال مهرجان دبي للتس ّوق 2020 – 25 مليونير “شير” من مهرجان دبي للتس ّوق: بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة “ماجد الفطيم”، يق ّدم مهرجان دبي للتس ّوق الفرصة لأي شخص يتس ّوق في مر اكز التس ّوق التابعة لماجد الفطيم للدخول في سحب على جوائز 25 مليونير “شير”، حيث سيتم اختيار 25 فائز، وسيحصل كل فائز على 1،000،000 نقطة على تطبيق “شير”.

– مليونير سكاي واردز من مهرجان دبي للتس ّوق: يق ّدم مهرجان دبي للتس ّوق بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي دبي مول حملة ترويجية جديدة، وستتيح هذه الحملة الفرصة لأي شخص يتس ّوق في متاجر دبي مول للدخول في سحب على مليونير سكاي واردز، وسيتم اختيار 5 فائزين خلال هذا السحب،وسيحصل على فائز على 1،000،000 ميل من أميال سكاي واردز.

– 25 جائزة إعادة تجديد المنزل: بالتعاون مع هوم سنتر، أحد الأسماء الرائدة في عالم المفروشات في دبي،ستتاح الفرصة للمتس ّوقين للدخول في سحب على 25 جائزة إعادة تجديد المنزل من هوم سنتر. – فعالية 1000 DSF X من سحوبات المهرجان الجديدة، سيحصل كل شخص ينفق 100 درهماً في عدد من وجهات مراس المشاركة؛ ذا بيتش، السيف، لامير، سيتي ووك، بوكس بارك، ذا أوتليت فيليدج، بلوواترز، على بطاقة للدخول في السحب اليومي على بطاقات هدايا بقيمة 1،000 درهم، وسيتم اختيار 25 فائز يومياً ليصل مجموع الفائزين إلى 1000 فائز و إجمالي الجوائز 1،000،000 درهم

– تق ّدم سحوبات إنفينيتي الكبرى هذا العام الفرصة للفوز بجائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200،000 درهم لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم من محطات “إينوك” و”ايبكو” ومحطات مترو دبي والقرية العالمية لفرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما وتتيح

سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1،000،000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوق.

– تتيح سحوبات نيسان الكبرى للمتسوقين الفرصة للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول 2020، باثفايندر 2019، أكس-تريل 2020، Kicks 2020، وسنترا 2020، وذلك من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهم من محطات “اينوك” و”ايبكو” ومتاجر زووم، وباقات العروض￼￼ الترويجية بقيمة 40 درهم من اتصالات، و35 درهم من دو، و110 من سالك، وسيتم منح 33 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام

– يمكن لأي شخص ينفق 350 درهم في ابن بطوطة مول خلال فترة المهرجان الدخول في سحب على سيارة GAC GS8

– سيحصل 25 شخص على الفرصة للفوز بتجديد ديكورات منازلهم من هوم سنتر – يتيح المهرجان الفرصة لكل شخص ينفق100درهم في سوق الفهيدي أوسوق نايف أوالراشدية للفوزبسيارة GAC تقدمة مشاريع قرقاش

مهرجان دبي للتسوق ير ّحب بالعالم:

– تستعد دبي للترحيب بالعالم للاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان دبي للتسّوق

– مهرجان دبي للتسوق من أهم الفعاليات على التقويم السنوي لقطاع التجزئة، وهو يساهم في استقطاب المزيد من السياّح الذين توافدون خلاله لزيارة المدينة والاستمتاع بالتسوق والأجواء الاحتفالية – يضفي المهرجان على المدينة أجواء احتفالية بفضل العروض الترويجية، والف ّعاليات الترفيهية، والحفلات الموسيقية، وعروض الألعاب النارية اليومية، وعروض الأزياء، والتجارب الاستثنائية وغيرها الكثير من العروض والف ّعاليات التي تناسب الأطفال والعائلات.

– يستعد الكثير من الز ّوار والمقيمين لمهرجان دبي للتس ّوق باكراً، وذلك لتوفير الميزانيات والحصول على إجازات سنوية من العمل والمدارس لزيارة دبي والاستمتاع بالمهرجان

– رّحبت دبي في يناير2019بـ1.61مليون زائرمن الزّوارالذين يقيمون لليلة واحدة على الأقل،بزيادة تبلغ 1.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2018 والذي شهد حضور 1.59 مليون زائر. يلعب مهرجان دبي للتسوق دوراً هاماً في تعزيز هذه الأرقام مطلع كل عام، ليساهم في تعزيز مكانية دبي على الخارطة العالمية للتسوق.

الوقت المثالي لزيارة دبي:

– تزداد دبي تألقاً كل عام خلال مهرجان دبي للتسّوق،حيث يتميزالطقس في هذا الوقت من العام بالاعتدال، وتتناغم فيها الثقافات لتجمع المقيمين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، ويمثل المهرجان فرصة للتسوق والفوز بجوائز رائعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض الترفيهية

– دبي وجهة تس ّوق عالمية وهي تحتضن مهرجان التس ّوق الأطول استمرارية من نوعه في المنطقة – يستقطب مهرجان دبي للتس ّوق الز ّوار من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل دبي من أكثر مدن العالم

تنوعاً وتناغماً بين الثقافات

– يتم تنظيم المهرجان في أفضل أوقات العام،وتشهدالمدينةخلاله عروض ترويجية ضخمة،وفرص للفوز￼￼ بجوائز مميزة، بالإضافة إلى العروض الترفيهية والألعاب النارية اليومية في أنحاء متفرقة من المدينة

– تعد احتفالات رأس السنة الجديدة في دبي من أفضل الاحتفالات في العالم، وستمتد هذه الاحتفالات إلى ضواحي الإمارة لتمكّن ز ّوار المهرجان والمقيمين من الاستمتاع بمشاهدتها من أي مكان

خصومات الفنادق، العروض والصفقات

– احتفالا ً بمهرجان دبي للتسوق 2020، يوفر فندق ريسكوس بريميوم دبي، ترقية مجانية للفئة الأعلى مباشرة عند إجراء اي حجز على أي غرفة فندقية للاستمتاع بالإطلالات الساحرة والتصاميم العصرية. كما يقدم الفندق لضيوفه وزواره من دول مجلس التعاون الخليجي فرصة للاستمتاع بتجارب استثنائية والتلذذ بأشهى النكهات من الأطعمة الشهية التي تلبي مختلف الأذواق.

– يوفر فندق وأبراج شيراتون خور دبي لجميع زوار وضيوف دول مجلس التعاون الخليجي خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ترقية مجانية لجناح جونيور متميز مع إفطار مجاني بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من المزايا والخدمات والامتيازات الاستثنائية في الفندق.