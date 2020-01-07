الرسائل الأساسية لمهرجان دبي للتسوق 2020

ومن الفعاليات المقدمه بمهرجان دبي للتسوق الأسواق المميزة بالهواء الطلق وعروض الأزياء والحسومات والتخفيضات الهائله والسحوبات على الجوائز والسيارات.
الرسائل الأساسية للمهرجان:
مسيرة مهرجان دبي للتسوق تصل محط ًة جديدة
– يحتفل مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ 25 في 2020 ليعزز مكانه دبي كعاصمة للمهرجانات والفعاليات في المنطقة والعالم، والتي تتزامن مع استضافه إكسبو 2020 دبي، والذي سيساهم في تعزز هذه المكانة
– يعود مهرجان دبي للتسوق في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 26 ديسمبر 2019 وحتى 1 فبراير 2020
– يشهد المهرجان تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على أكثر من 1،000 علامة تجارية في ما يقرب من 4،000 متجر حول المدينة
– تتضمن الدورة25من مهرجان دبي للتسّوق38 يوماًمنا لفّعاليات الترفيهية والعروض والتجارب الاستثنائية والأنشطة الترويجية المبتكرة، وستتخللها العديد من العروض والتجارب المميزة والتي تناسب جميع أفراد الأسرة
مهرجان دبي للتسوق 2020 يحتفي برؤية صاحب السمو
– انطلق مهرجان دبي للتسوق في العام 1996 بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء وحاكم دبي “رعاه الله”، والتي كانت تهدف إلى جعل دبي من أهم الوجهات السياحية العائلية على مدار العام، ونجح المهرجان في ترجمة رؤية￼￼ صاحب السمو إلى واقع يتمثل في مهرجان تس ّوق عالمي المستوى.
الاحتفالية المصاحبة للمهرجان
– تضم دبي اليوم أكثر من 100 مركز تسوق، وقد نجح المهرجان خلال مسيرته في وضع دبي على الخارطة العالمية للسياحة وتجارة التجزئة، بحيث أصبحت دبي إحدى أهم وجهات التسوق في العالم لتضاهي لندن ونيويورك وباريس وميلان وطوكيو وغيرها من المدن
مهرجان دبي للتسوق يزداد تألقاً في يوبيله الفضي
– يشهد مهرجان دبي للتسوق 2020 أكبر تقويم ف ّعاليات في تاريخه، ويشتمل التقويم على العديد من التجارب والحفلات الموسيقية والأنشطة الترويجية وسحوبات الجوائز والأسواق المؤقتة، ليغمر الز ّوار والمقيمين بأجمل اللحظات
– سينطلق المهرجان هذا العام بحفل افتتاح ضخم في برج بارك يومي26و27ديسمبر،وسيتخلله حفل موسيقي لعدد من النجوم الإماراتيين والعالميين، بالإضافة إلى عروض ثقافية وفقرات تناسب أفراد العائلة.
– تستضيف كوكاكولا أرينا حفلاً غنائياً للنجم الباكستاني راحت علي خان في 27 ديسمبر، كما تستضيف أيضاً حفلاً للمغنية البريطانية إيلي غولدنغ في 10 يناير. ويحيي الفنان المصري الكبير عمرو دياب حفلاً غنائياً على مسرح مدينة دبي للإعلام في 24 يناير، والتي من المتوقع أن تكون من أكبر الحفلات الغنائية التي تشهدها دبي هذا العام. سيتم الإعلان عن المزيد من الحفلات الموسيقية قريباً.
– عشاق كرة القدم على موعد مع أمسية مع نجم نادي مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي ريو فرديناند في 9 يناير في فندق دبليو دبي – النخلة، وسيتحدث فرديناند عن مسيرته الكروية وسيشارك عدد من القصص والتجارب الشخصية التي شكّلت مسيرته المهنية
– ستشهد دبي أول حفل غنائي بتقنية الهولوغرام، والذي ستتج ّسد فيه صورة كوكب الشرق “أم كلثوم” أمام فرقة موسيقية تضم 20 عازفاً على المسرح الرئيسي في دبي أوبرا يومي 26 و27 ديسمبر، وسيتخلل الحفل أداء لـ “سناء نبيل” حفيدة أم كلثوم.
– تحدي »Yalla DSF« التي تقدمها “كلوب أباريل”: من الف ّعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان هذا العام، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف باللغات الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية. وستتوفر هذه اللعبة من خلال أيقونة مثبتة على الصفحة الرئيسية للهواتف بدلا ً من تحميل تطبيق خاص، وستتاح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري،ويتوجب على المشاركين التنقل في أنحاء مختلفة من المدينة والانتقال إلى مراحل جديدة للفوز بجوائز￼￼ أكبر، بما فيها الدخول في السحب على الجائزة الكبرى
– ستتزين منطقة “برج بلازا” بفنون الإضاءة التفاعلية خلال الفترة من 7 يناير وحتى 1 فبراير 2020، لتق ّدم لز ّوارها أجمل اللحظات التي تتناغم فيها الموسيقى والمرايا والإضاءة المل ّونة بشكل مثالي
– عروض الألعاب النارية من الف ّعاليات اليومية في مهرجان دبي للتس ّوق، حيث تتز ّين سماء المدينة بهذه العروض الخلابة في كل دورة من المهرجان، ويمكن للز ّوار والمقيمين الاستمتاع بهذه العروض كل ليلة في “ذا بيتش”، والسيف، و”لامير”، ودبي فستيفال سيتي، وخور دبي، و”ذي بوينت”.
العروض الترويجية التي سيشهدها مهرجان دبي للتس ّوق 2020 – تشهد مر اكز التس ّوق خلال مهرجان دبي للتس ّوق تخفيضات تتراوح بين 25 – 75 بالمئة على الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل وغيرها
– سينطلق المهرجان مع تخفيضات لمدة 12 ساعة في مر اكز التس ّوق التابعة لماجد الفطيم، وتقدم تخفيضات تصل حتى 90 بالمئة في مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة. وتبدأ التخفيضات في 26 ديسمبر ابتدا ًء من منتصف اليوم وحتى منتصف الليل، وستمنح هذه الف ّعالية الفرصة لـ 25 شخص للفوز بقسائم تسوق بقيمة 10،000 درهم صالحة للاستخدام في مر اكز التس ّوق التابعة لماجد الفطيم
– ويق ّدم مهرجان دبي للتس ّوق مفاجآت يومية على مدى 25 يوماً خلال الفترة من 2 – 26 يناير 2020، وتشمل هذه المفاجآت عروض ترويجية خاصة على علامة تجارية واحدة في موقع واحد، وسيتم الإعلان عنها قبل 24 ساعة من توفرها
– سيتم إطلاق عدد من الأسواق الخارجية المؤقتة في “لاست إكزت” الخوانيج وشارع الرقة و”سيتي ووك 2″
– يأتي إطلاق السوق التراثي ليوفر منصة ثقافية لمهرجان دبي للتسوق، حيث تم تصميمه ليحاكي الأسواق التقليدية في دولة الإمارات، وسيتيح هذا السوق، والذي سيمتد على مسافة 1.8 كيلومتر على ضفاف خور دبي في منطقة السيف، الفرصة للز ّوار للتعرف على الثقافات المختلفة والاستمتاع بالتس ّوق والعروض
الفنية والترفيهية وتناول المأكولات المتن ّوعة من حول العالم
– يعود السوق الموسمي بحلّة جديدة خلال الدورة 25 لمهرجان دبي للتس ّوق. وتستمر هذه الف ّعالية من
16 يناير وحتى 1 فبراير 2020، وستشهد مشاركة مجموعة من الفرق والموسيقيين الناشئين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى مصممي الأزياء وعربات الطعام. وسيتضمن السوق الموسمي منطقة مخصصة للألعاب تتسع لـ 24 لاعباً، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال.
– يقدم طيران الإمارات زيادة مجانية في وزن الحقائب المسموح به بمقدار 10 كيلوغرام لأي شخص يشتري￼￼ تذكرة على الدرجة السياحية إلى دبي من الآن وحتى 1 فبراير 2020، على أن تكون رحلة العودة خلال الفترة 26 ديسمبر 2019 وحتى 5 فبراير 2020. يتوفر هذا العرض في عدد من الدول المختارة.
– عروض خاصة على المأكولات: احتفالاً باليوبيل الفضي للمهرجان، وبالتعاون مع تطبيق زوماتو، سيق ّدم أكثر من 1،000 مطعم تخفيضات تبدأ من 25 بالمئة خلال مهرجان دبي للتس ّوق على تجارب الطعام المتنوعة، ويمكن الحصول على هذا العرض مع عضوية زوماتو الذهبية، والتي ستتوفر بتخفيض على
رسوم العضوية بقيمة 25 بالمئة.
سحوبات الجوائز خلال مهرجان دبي للتس ّوق 2020 – 25 مليونير “شير” من مهرجان دبي للتس ّوق: بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة “ماجد الفطيم”، يق ّدم مهرجان دبي للتس ّوق الفرصة لأي شخص يتس ّوق في مر اكز التس ّوق التابعة لماجد الفطيم للدخول في سحب على جوائز 25 مليونير “شير”، حيث سيتم اختيار 25 فائز، وسيحصل كل فائز على 1،000،000 نقطة على تطبيق “شير”.
– تق ّدم سحوبات إنفينيتي الكبرى هذا العام الفرصة للفوز بجائزة يومية تشمل سيارة إنفينيتي QX50 ومبلغ 200،000 درهم لفائز واحد. ويمكن لأي شخص شراء بطاقة السحب بمبلغ 200 درهم من محطات “إينوك” و”ايبكو” ومحطات مترو دبي والقرية العالمية لفرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما وتتيح
سحوبات إنفينيتي الكبرى الفرصة لشخص واحد للفوز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1،000،000 درهم في نهاية مهرجان دبي للتسوق.
– تتيح سحوبات نيسان الكبرى للمتسوقين الفرصة للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول 2020، باثفايندر 2019، أكس-تريل 2020، Kicks 2020، وسنترا 2020، وذلك من خلال شراء منتجات غير بترولية بقيمة 25 درهم من محطات “اينوك” و”ايبكو” ومتاجر زووم، وباقات العروض￼￼ الترويجية بقيمة 40 درهم من اتصالات، و35 درهم من دو، و110 من سالك، وسيتم منح 33 سيارة خلال سحوبات نيسان الكبرى هذا العام
– يمكن لأي شخص ينفق 350 درهم في ابن بطوطة مول خلال فترة المهرجان الدخول في سحب على سيارة GAC GS8
– سيحصل 25 شخص على الفرصة للفوز بتجديد ديكورات منازلهم من هوم سنتر – يتيح المهرجان الفرصة لكل شخص ينفق100درهم في سوق الفهيدي أوسوق نايف أوالراشدية للفوزبسيارة GAC تقدمة مشاريع قرقاش
مهرجان دبي للتسوق ير ّحب بالعالم:
– يستعد الكثير من الز ّوار والمقيمين لمهرجان دبي للتس ّوق باكراً، وذلك لتوفير الميزانيات والحصول على إجازات سنوية من العمل والمدارس لزيارة دبي والاستمتاع بالمهرجان
– رّحبت دبي في يناير2019بـ1.61مليون زائرمن الزّوارالذين يقيمون لليلة واحدة على الأقل،بزيادة تبلغ 1.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2018 والذي شهد حضور 1.59 مليون زائر. يلعب مهرجان دبي للتسوق دوراً هاماً في تعزيز هذه الأرقام مطلع كل عام، ليساهم في تعزيز مكانية دبي على الخارطة العالمية للتسوق.
الوقت المثالي لزيارة دبي:
– تزداد دبي تألقاً كل عام خلال مهرجان دبي للتسّوق،حيث يتميزالطقس في هذا الوقت من العام بالاعتدال، وتتناغم فيها الثقافات لتجمع المقيمين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، ويمثل المهرجان فرصة للتسوق والفوز بجوائز رائعة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعروض الترفيهية
– دبي وجهة تس ّوق عالمية وهي تحتضن مهرجان التس ّوق الأطول استمرارية من نوعه في المنطقة – يستقطب مهرجان دبي للتس ّوق الز ّوار من مختلف أنحاء العالم، مما يجعل دبي من أكثر مدن العالم
تنوعاً وتناغماً بين الثقافات
– يتم تنظيم المهرجان في أفضل أوقات العام،وتشهدالمدينةخلاله عروض ترويجية ضخمة،وفرص للفوز￼￼ بجوائز مميزة، بالإضافة إلى العروض الترفيهية والألعاب النارية اليومية في أنحاء متفرقة من المدينة
– يوفر فندق وأبراج شيراتون خور دبي لجميع زوار وضيوف دول مجلس التعاون الخليجي خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ترقية مجانية لجناح جونيور متميز مع إفطار مجاني بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من المزايا والخدمات والامتيازات الاستثنائية في الفندق.