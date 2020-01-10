كندة علوش تنتقد التركيز على جنسية سارق منزل نانسي عجرم

علقت الفنانة السورية كندة علوش على الحادثة التي وقعت في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فانتقدت التركيز على جنسية “السارق السوري” في وسائل الإعلام، الأمر الذي أدى لحدوث تراشق لفظي واتهامات متبادلة بين السوريين واللبنانيين الذين عادوا لنغمة المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين من لبنان تبعاً لجنسية الشاب الذي قُتِل بوصفه لصاً سورياً في معظم الأخبار الواردة عن هذه الواقعة المؤسفة.

ورأت علوش أن جنسية المتهم لا تعطي دلالة لأي شيء، ويجب أن تبتعد وسائل الإعلام عن الإساءة بحق جنسية المتهم في صياغة أخبارها.

وذلك في تغريدة كتبتها عبر حسابها الخاص على “تويتر”، وجاء فيها: “لما يكون في مجرم حرامي أو قتيل هي الألقاب بتكفي للكلام عن متهم، وقانونياً ما بتستخدم جنسية المتهم للدلالة عنه”.

تابعت: “أكيد الضرر الواقع على أسرة فيها أطفال هو ضرر نفسي كبير منتمنى يتجاوزها بأسرع وقت، بس الفتنة خطرها كبير. ياريت المواقع والمنابر الإعلامية تكون أكثر وعي بصياغة الخبر”.