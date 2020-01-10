القحطاني: الثورة المعلوماتية أثرت المسرح وحفظت للمؤلفين حقوق نصوصهم

قال المختص بفن المسرح «دراماتورغ» الكويتي فيصل القحطاني ان الثورة المعلوماتية طورت التقنيات الفنية والبصرية للمسرح وأسهمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بإيجاد مساحات متخصصة لجماعات المسرح للتداول في شؤونهم وعرض منتجاتهم وحفظ حق ملكيتها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به القحطاني لوكالة الانباء الكويتية على هامش فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي بدأ اعماله في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة بمشاركة 15 عملا من ثماني دول عربية من بينها الكويت.

وأوضح القحطاني أن “الثورة الصناعية الرابعة وأساسها ثورة المعلومات أسهمت في نشر الوعي المسرحي وأوجدت منصة افتراضية للنقد المسرحي وتداول مستجدات هذا الفن وتبادل التجارب وطرح المنتج الفني على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف ان الثورة المعلوماتية أسهمت أيضا في تسهيل إيصال المعلومة بما يعزز الحركة المسرحية ويوفر الحماية للمنتج المسرحي ويضمن حق الملكية الفكرية للنصوص “التي تعرضت فيما مضى للسرقة”.

وأناب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزير الثقافة باسم الطويسي لافتتاح فعاليات المهرجان فيما أعلن الأمين العام للهيئة العامة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله في كلمة خلال الافتتاح عن انشاء “رابطة أهل المسرح العرب” وذلك “للمساهمة في حفظ كرامة المسرحيين العرب وضمان عيش كريم لهم”.

ومن المقرر أن تبدأ غدا السبت العروض المسرحية المشاركة في المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بمشاركة 15 عملا من ثماني دول عربية هي الكويت والامارات والمغرب والأردن وسوريا وتونس ومصر والجزائر.

وتشارك الكويت في المهرجان بعملين وهما «الصبخة» ويعرض غدا السبت وهو من تأليف وإخراج عبدالله العابر ودراماتورغ فيصل القحطاني ومسرحية «على قيد الحلم» وهي من اخراج يوسف البغلي وتأليف تغريد الداوود وتعرض الاثنين المقبل.

وتتضمن فعاليات المهرجان ندوات فكرية وتجارب علمية وعملية ومعرضا لإصدارات الهيئة العربية للمسرح.