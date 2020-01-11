«الوطني للثقافة»: تأجيل جميع أنشطة وفعاليات مهرجان القرين الثقافي 3 أيام

اعلنت الامانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب تأجيل جميع الانشطة والفعاليات الخاصة بمهرجان القرين الثقافي 26 لمدة ثلاثة ايام.

واوضحت الامانة في بيان صحفي اليوم السبت ان التأجيل جاء حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مشيرة الى انه ” فقيد الامة العربية والاسلامية الذي شهدت العلاقات الثقافية في عهده تطورا وازدهارا ملحوظا بين الكويت وسلطنة عمان”.

وتقدم امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل العبدالجليل وبالنيابة عن كافة العاملين في الامانة بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب العماني لوفاة باني نهضتها والذي لطالما مثل صور الحكمة والشورى بين شعبه وأرسى دعائم النهضة الشاملة وساهم في سيادة الامن والسلام في المحيط العربي والاسلامي.