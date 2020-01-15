معهد «المرأة للتنمية»: المجتمع العربي بحاجة لنشر لثقافة المدنية

اكدت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان حاجة المجتمع العربي لنشر الثقافة المدنية التي تمثل ثقافة العصر وهي الحاضنة التي تحتضن قيم التقدم والتطور والحفاظ عليها واستمراريتها.

وقالت الجوعان في تصريح صحفي اليوم ان «ملتقى الثقافة المدنية» الذي ينظمه المعهد الاثنين المقبل بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب يأتي في ظروف تشهدها المنطقة بين صراعات ثقافية تقليدية وثقافات منغلقة على نفسها.

وبينت أن الملتقى الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل في المعهد العربي للتخطيط ويستمر يومين ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي السنوي ال26 سيستضيف 17 شخصية عربية ثقافية وفكرية.

واكدت اهمية الثقافة المدنية مفهوما وواقعا والتحديات التي تواجه الثقافة المدنية مبينة ان المنطقة العربية خلال القرن العشرين وبداية القرن الحالي حققت تقدما في عدة مجالات ابرزها البنية التحتية المتمثلة في بناء المدن وتخطيطها الحديث وبناء المؤسسات السياسية والمجتمعية وغيرها.

ورأت انه مقابل هذا التقدم بقيت مجالات اخرى على قدر كبير من الاهمية لم تصلها عملية التقدم وهي من المفترض ان تكون متزامنة مع التطورات المادية ولا تستقيم بدونها لعل ابرزها التطور الثقافي.

واعتبرت ان التقدم المادي العلمي والتقدم الثقافي اللذين حدثا في اوروبا ومن ثم في انحاء اخرى من العالم سارا جنبا الى جنب.

واوضحت ان مواجهة التحديات تكون “بتعزيز الهوية والعناية بثقافتنا ولغتنا العربية” مؤكدة اهمية نشر القيم التي تخلق التعايش والتسامح والحوار والحق والاختلاف بين مكونات المجتمع وتحافظ على انسانية الانسان وكرامته ولا تميز بين فرد واخر او فئة واخرى الا من خلال انجازاتها.

وذكرت ان الملتقى يتناول مفهوم الثقافة المدنية واهميتها وتأثيرها على جوانب كثيرة في المجتمع منها امكانية التعايش بينها وبين الثقافات التقليدية كما يتناول المتلقى التحديات واستحقاقات الثقافة المدنية والتعددية الثقافية والعولمة وتبعاتها الثقافية ودور الاعلام في تعزيز الثقافة المدنية ودور القانون في تعزيزها.

واكدت الجوعان اهمية الثقافة المدنية في التربية والتعليم تأثرا وتأثيرا موجهة الدعوة الى كافة المهتمين والمختصين والمتخصصين لحضور هذا الملتقى الثقافي.