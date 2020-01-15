انطلاق فعاليات ملتقى متطوع المستقبل الخليجي في البحرين

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى متطوع المستقبل الاجتماعي الخليجي السابع في البحرين تحت شعار «نلتقي لنرتقي» بمشاركة كويتية.

وقالت رئيس فريق التوعية البيئية ومسؤول العلاقات العامة في فريق الغوص الكويتي معصومة مذكوري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان العمل التطوعي من أهم ركائز نمو المجتمعات والمؤثرة في تنمية طاقات “الجيل الجديد” وقدراتهم المختلفة، مؤكدة أنه يعدل السلوكيات وينمي روح العطاء.

وأكدت ضرورة تشجيع شباب الغد وتنمية روح العمل الميداني لديهم بالاضافة الى إكسابهم المهارات القيادية والإبداعية.

واعربت عن الامل أن يحقق الملتقى اهدافه المرجوة معربة عن الشكر للبحرين لاستضافة فعاليات الملتقى الذي يستمر حتى الجمعة السبت المقبل.

ويهدف الملتقى الى الاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المميزة في مجال العمل الاجتماعي والتطوعي.

ويشارك في الملتقى الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح 50 شابا من دول مجلس التعاون الخليجي.