وفد طالبات «كن من المتفوقين» يستأنف برنامجه بزيارة مدينة «بنزرت» التونسية

استأنف وفد الطالبات الكويتي «كن من المتفوقين» أمس الخميس برنامجه بزيارة مشروعين يمولهما الصندوق الكويتي للتنمية في مدينة «بنزرت» التونسية ضمن الرحلة ال11 التي ينظمها الصندوق لطلبة الثانوية.

واطلع الوفد في جولته الاولى على مشروع انتاج وتوزيع المياه في مدينة «بنزرت» والذي موله الصندوق بقرض قيمته 543ر5 مليون دينار كويتي «66ر16 مليون دولار امريكي».

وقال مدير وحدة انجاز مشروع اعادة تأهيل منظومات مياه الشرب في تونس خليفة الفرشيشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان المشروع يخدم حوالي 600 الف شخص “وهو المصدر الرئيسي لخدمة مناطق مدينة «بنزرت»”.

واوضح الفرشيشي في شرح مفصل للطالبات مراحل تصفية المياه من مياه خام الى مياه صالحة للشرب ومراحل تحليلها و صرفها الى خزانات التجميع الرئيسية في المدينة.

وفي الجولة الثانيه زار الوفد مشروع جسر «بنزرت» الذي ساهم في تمويله الصندوق الكويتي للتنمية بقرض قيمته 250ر2 مليون دينار « 42ر7 دولار امريكي» وهو جسر متحرك مسؤول عن حركة المرور بين ضفتي القناة عبر المدينة.

بدوره قال المدير الجهوي في التجهيز في مدينة بنزرت زهير العزوزي في تصريح مماثل ل ان زيارة الوفد فرصة لتعزيز اواصر الاخوة والصداقة التي تربط منذ القدم الكويت بتونس.

وثمن العزوزي دور الكويت ووقوفها بجانب تونس في تحقيق المزيد من التنمية والتطور.

وعلى صعيد متصل اعرب بعض طالبات الوفد الكويتي لوكالة الانباء الكويتية عن تقديرهن للدور المهم الذي يؤديه الصندوق الكويتي في أنحاء العالم لاسيما تونس.

وقالت الطالبة كوثر البحراني “أيقنت بعد زيارة المشاريع بأن الكويت الحبيبة رغم صغر حجمها لها دور كبير بل هائل في مساعدة أولئك الذين في حاجة الى الدعم خصوصا بعد زيارة مشروع انتاج المياه الذي يعتمد عليه 80 في المئة من سكان «بنزرت»”.

ومن جانبها اعربت الطالبة رهف بوقريص عن سعادتها لزيارة مشروع جسر «بنزرت» الذي يعتبر من الجسور المميزة حيث ساعد السكان كثيرا على التنقل في المدينة “و أيضا مشروع تحليه المياه الذي يعتبر مصدر المياه الأساسي لاكثر من نصف مليون شخص”.

واعربت عن فخرها واعتزازها بدور الكويت في مساعدة الدول الأخرى على التقدم و توفيرها لهم احتياجاتهم الأساسيه.

ويضم وفد الطالبات برئاسة شريفة الصباح كلا من فاطمة التركيت من الصندوق الكويتي للتنمية ومريم العنزي وآمال القلاف من وزارة التربية الكويتية وتستمر الرحلة حتى 21 يناير الحالي.

وينظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سنويا رحلة للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية اسهاما منه في التنميةالمجتمعية.

ويعد الصندوق الذي تأسس عام 1961 اول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تساهم في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الأخرى النامية.