وفد طلاب “كن من المتفوقين” الكويتي يزور معالم سياحية في فيتنام

زار وفد طلاب برنامج «كن من المتفوقين» الكويتي اليوم الجمعة مدينة «تام داو» السياحية التي تحتوي على سلسلة جبال ومناظر طبيعية خلابة ضمن الرحلة ال 11 التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة التربية الكويتية.

ويرى بعض المراقبين ان المدينة تعتبر “وجهة سياحية مثالية” للسياح من جميع أنحاء العالم حيث تتميز بالمناظر الطبيعية “الخلابة” والطقس البارد اذ تقع المدينة على ارتفاع يقارب الألف متر عن سطح البحر.

واستطلعت وكالة الانباء الكويتية آراء بعض الطلبة المتميزين حيث أبدوا اعجابهم بتلك الرحلة التي ينظمها الصندوق وتستمر حتى ال21 من الشهر الجاري فضلا عن اكتسابهم معلومات غنية ثقافية حول المنطقة.

فمن جهته قال الطالب حسين ماتقي من مدرسة جابر العلي الصباح ان الرحلة تعد فريدة من نوعها حيث تتميز المنطقة بسلسلة جبال كبيرة واحتوائها على مناظر طبيعية خضراء.

وثمن ماتقي دور الصندوق لتنظيم مثل هذه الرحلات السياحية التي تثري معلومات الطلبة حول الدول التي يتم زيارتها كما عبر عن سعادته بنتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث حصل على درجة امتياز بنسبة 86ر98 بالمئة.

من ناحيته افاد الطالب صالح محمد من مدرسة شجاع بن الاسلم بأن مدينة «تام داو» تعتبر مكانا “مثاليا” للراغبين في الاستمتاع بالطقس البارد والابتعاد عن الحرارة والضوضاء في العاصمة.

وبين محمد ان هذا النوع من الرحلات يساعد الطلبة على اكتساب المزيد من الثقة بالنفس والإصرار دائما على تحقيق النجاح والتفوق مهديا تفوقه بنتائج الاختبارات الأخيرة الى أهله وزملائه بحصوله على نسبة 6ر97 بالمئة.

بدوره اشاد مشرف الرحلة سالم محمود من وزارة التربية الكويتية والذي يرافق الطلبة خلال هذا البرنامج بدور الصندوق الكويتي في تيسير مثل هذه الرحلات مؤكدا ان الطلبة التزموا بالتعليمات كافة واظهروا جديتهم في التعلم واكتساب مهارات جديدة.

واضاف ان الهدف من الرحلة ترفيهي ثقافي للطلبة للتعرف على حياة الشعوب الأخرى والاستمتاع بمناظر طبيعية تسر الناظرين مؤكدا أهمية اكتسابهم مزيدا من المعلومات وتمتعهم بحب العلم والمعرفة.

يذكر ان برنامج «كن من المتفوقين» بادرة أطلقها الصندوق الكويتي للتنمية عام 2010 ينظم من خلالها رحلتين سنويا للطلبة والطالبات للتعرف على المشاريع التنموية في البلدان التي يساهم فيها.

ويسعى الصندوق خلال هذا البرنامج لمكافأة الطلبة المتفوقين نظير تميزهم الدراسي وحصولهم على درجات التفوق في العام الماضي وتحفيزهم على المزيد من النجاح لخدمة الكويت وصولا الى تحقيق التنمية المجتمعية أيضا في البلاد.