اختتام فعاليات ملتقى متطوع المستقبل الخليجي في البحرين

اختتمت اليوم السبت فعاليات ملتقى متطوع المستقبل الاجتماعي الخليجي السابع الذي أقيم في البحرين تحت شعار «نلتقي لنرتقي» بمشاركة كويتية.

وقالت رئيس فريق التوعية البيئية ومسؤول العلاقات العامة في فريق الغوص الكويتي معصومة مذكوري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان مثل هذه الفعاليات الإنسانية الخليجية تساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي مبينة ان العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به يساعدان في الحفاظ على تطور وازدهار المجتمعات.

وأكدت مذكوري ان العمل التطوعي نشاط إنساني يقوي قيم التعاون والود بين جميع أفراد المجتمع الواحد داعية إلى ضرورة اشراك الشباب وتشجيعهم لبذل المزيد من العطاء في هذا المجال.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للبحرين حكومة وشعبا لاستضافة ملتقى متطوع المستقبل الاجتماعي الخليجي السابع متمنية للجميع التوفيق والنجاح.

وشهدت فعاليات الملتقى التي انطلقت في ال15 من الشهر الجاري عددا من الانشطة والفعاليات فضلا عن ورش عمل وندوات وجولات ميدانية لمركز المحرق للمسنين وزيارة النادي العلمي.

وشارك في الملتقى الذي اقيم تحت رعاية رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح 50 شابا من دول مجلس التعاون الخليجي.