بيع سيارات الراحل بول ووكر.. في مزاد

قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراجة نارية كانت مملوكة للممثل الأمريكي الراحل بول ووكر، نجم أفلام “فاست أند فيوريس” الشهيرة بيعت مقابل 2.33 مليون دولار، في منافسة محمومة بمزاد سيارات سنوي أقيم بولاية أريزونا.

وحققت التشكيلة نتائج قوية في مزاد باريت-جاكسون بمدينة سكوتسديل، وقد تصدرتها سيارة “بي.إم.دبليو إم3 لايتوايت” إنتاج عام 1995حيث سجلت 385 ألف دولار السبت آخر أيام المزاد.

وتوفي ووكر، الذي اشتهر بشغفه بالسيارات، عن 40 عاما في حادث سيارة “بورشه كاريرا جي.تي” حين كان يجلس إلى جوار قائدها وصديقه روجر روداس، الذي توفي أيضا في الحادث، في نوفمبر 2013.

واصطدمت السيارة بعدة أشجار وأحد الأعمدة في سانتا كلاريتا قرب لوس أنجلوس، وأُرجع سبب الحادث إلى السرعة الزائدة.

وبيعت 18 سيارة وثلاث دراجات نارية لووكر تمتد أعمارها على مدار خمسة عقود قبل انتهاء المزاد، حسبما ذكرت “رويترز”.

وضمت التشكيلة سيارة نيسان 370 زد سجلت 105600 دولار وهو أعلى ثمن لسيارة من هذه الطراز في مزاد.

جدير بالذكر أن إيرادات المزاد ستذهب لمجلس أوصياء يخص ميدو ابنة ووكر.