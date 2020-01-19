“الوطني للثقافة” يفتتح معرض القرين الشامل للفن التشكيلي

افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي اليوم الأحد معرض القرين الشامل للفن التشكيلي وهو أحد الفعاليات الأساسية لمهرجان القرين الثقافي ال26 وذلك بالتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.

وقال الأمين العام للمجلس كامل العبدالجليل لوكالة الأنباء الكويتية على هامش الافتتاح ان المعرض يعكس مختلف الاتجاهات والأساليب الفنية التي تطرأ على ساحة الإبداع التشكيلي في الكويت عاما بعد عام.

وأشار العبدالجليل الى ان المعرض مناسبة يلتقي فيها جميع الفنانين التشكيليين الكويتيين بمختلف أعمارهم وأجيالهم ليشكل «بانوراما» حقيقية شاملة يطلع عليها المهتمون من متذوقي الفن ونقاده.

وذكر ان المعرض خصص جوائز أدبية ومادية تشجيعا للفنانين انطلاقا من سياسة رعاية الثقافة والفنون والاحتفاء بالمبدعين الجادين مبينا ان المعرض نجح وثبت أقدامه وأصبح من أهم الفعاليات التي يحرص الفنان التشكيلي الكويتي على المشاركة فيها.

واوضح ان المشاركة اقتصرت على الفنانين الكويتيين فوق 30 عاما وفي مجالات الرسم والخزف والنحت والغرافيك بأعمال لم يسبق لها الفوز بمعارض اخرى ولم يمض عليها أكثر من سنتين.

وقال ان المعرض يستقطب رؤى متعددة وتجارب ابداعية منوعة وفي مختلف الفنون التشكيلية بهدف دعم ورعاية المواهب وترشيح الأعمال المميزة لمهرجانات فنية خارجية.

واضاف أن المعرض يشارك فيه 52 فنانا وفنانة من أبناء الكويت معربا عن الامل بأن يحقق النجاحات المرجوة وأن يحوز على اقبال واسع وتقدير من الكويتيين المحبين للفن لافتا الى أنه تم تشكيل لجنة من رواد الحركة التشكيلية والفنانين لاختيار الاعمال العشر الفائزة بجائزة «عيسى صفر» الابداعية.

وقال ان المجلس وهو يقيم الدورة ال26 للمهرجان يفخر بتقديم كوكبة من الفنانين التشكيليين للجمهور تنفيذا لسياساته الداعمة لهذا المجال الفني الرئيس في المشهد الثقافي العام ويسعى لعرض الجديد من إنتاج فنانين سعوا دوما إلى توظيف أعمالهم لخدمة الجمال والهوية والتقاليد بأساليب إبداعية مبتكرة.

وذكر العبدالجليل أن المعرض يضم 79 لوحة تشكيلية وأعمال نحت تعكس جميع الاتجاهات والطرق الفنية التي تطرأ على ساحة الفن التشكيلي.

من ناحيتهھا قالت عضو لجنة التحكيم لاختيار الاعمال العشر الفائزة الفنانة التشكيلية شيخة سنان في تصريح مماثل ل انه تم تشكيل لجنة تحكيم من افضل الاسماء مشيرة إلى أنهھا درست الاعمال الفنية المشاركة واختارت الاعمال الفائزة اعتمادا على المعايير التي وضعت بعناية ودقة.

وبينت سنان ان اللجنة اختارت الأعمال بموضوعية متمنية التطور للحركة الفنية التشكيلية في الكويت.

وثمنت دور فناني الكويت في رفع رايتها في العديد من المحافل الفنية التشكيلية على مستوى العالم والتي انعكست ايجابا على حركة الفن التشكيلي محليا.

وشهد الحفل الاعلان عن أسماء الفائزين بجائزة «عيسى صفر» الابداعية وتكريمهم وهم الفنانون جاسم العمر ومحمد الشيباني وعباس غلوم وعبدالله العتيبي وجعفر الحمر ونوف المطيري وهبة جاسم وعبدالرضا باقر ويعقوب يوسف وعبدالعزيز الخباز.