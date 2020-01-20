«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما بأميركا الشمالية

تصدر فيلم المغامرات الكوميدي «باد بويز فور لايف» وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام «باد بويز» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 59.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادغنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح، وجاء فيلم المغامرات الكوميدي الجديد «دوليتل» في المركز الثاني مسجلا 22.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وأنتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك ومن إخراج ستيفن غاغان.

وتراجع فيلم الدراما الحربي “1917” من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 22.1 مليون دولار، والفيلم بطولة دين-تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة “جومانجي: المستوى التالي”«جومانجي: ذا نيكست ليفيل» من المركز الثالث إلى المركز الرابع مسجلا 9.6 مليون دولار، والفيلم بطولة دواين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين غيلان ومن إخراج جيك كاسدين

كما تراجع الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم “حرب النجوم: صعود سكايووكر” «ستار وورز: ذا رايز أوف سكايووكر» من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 8.4 مليون دولار، والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز.