دي نيرو: ترامب «مستغل للسلطة»

لا يدخر الممثل الأميركي المعروف والنجم الهوليوودي روبرت دي نيرو فرصة إلا ويهاجم فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وانتهز روبرت دي نيرو، مساء الأحد، الفرصة لمهاجمة دونالد ترامب أثناء حصوله على جائزة نقابة ممثلي الشاشة تكريما له على مجمل أعماله.

وبعد صعود دي نيرو، الذي يعتبر أحد أفضل ممثلي السينما في جيله، خشبة المسرح لاستلام الجائزة التي تمنح سنويا وسط حفاوة الحاضرين، هاجم الرئيس الأميركي بصورة غير مباشرة ودون أن يذكره بالاسم.

وقال دي نيرو، البالغ من العمر 76 عاما: “هناك صواب وهناك خطأ وهناك منطق سليم وهناك إساءة استغلال للسلطة، وأنا كمواطن أملك الحق مثل غيري للتعبير عن رأيي. أملك صوتا أعلى بسبب مكانتي وسأستخدمه كلما رأيت إساءة سافرة لاستغلال السلطة وهذا كل ما يمكنني قوله الليلة”، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان دي نيرو حصل على الجائزة بعد 50 عاما في عالم السينما والتمثيل، لعب خلالها بطولة أفلام منها “صائد الغزلان” و”الثور الغاضب” والجزء الثاني من سلسلة أفلام “العراب”، إضافة إلى أفلام كوميدية، وسبق له الفوز مرتين بجائزة أوسكار، كما لعب دور البطولة في فيلم “الإيرلندي”، المرشح بدوره للأوسكار هذا العام.

وبعد انتقاده ترامب، وجه دي نيرو الشكر لزملائه الذين منحوه الجائزة تكريما له على مجمل أعماله وتسلم الجائزة.

وعلى الرغم من أن دي نيرو اشتهر بقلة الكلام في المناسبات العامة عادة، والحرص الشديد على خصوصية حياته الشخصية فإنه عُرف بكونه أحد أهم منتقدي ترامب خارج الدوائر السياسية.

وكان دي نيرو قد وجه انتقادات شديدة لترامب في العام 2018، خلال بث حفل “جوائز توني” على الهواء مباشرة من أحد مسارح برودواي حيث كان النجم مقدم الحفل.

وبعدها، رد ترامب على دي نيرو بكتابة تغريدة وصف خلالها الممثل بأنه “فرد تافه للغاية”.