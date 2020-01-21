تركيا تفتح تحقيقا بشأن مسلسل «بابل»

فتحت السلطات التركية تحقيقا بشأن مسلسل “بابل”، الذي يتناول حياة أكاديمي مفصول من عمله خلال حالة الطوارئ.

وقال موقع قناة “سامانيولو” التركية، إن التحقيق فتح بعدما اعتبر المسلسل مسيئا للحكومة ويتعمد تشويه صورتها من خلال سيناريو العمل الدرامي.

وأوضح المصدر أن المسلسل، الذي بدأ عرضه يوم 17 يناير، يتناول معاناة أكاديمي من ضحايا مراسيم حالة الطوارئ، وذلك بعدما فصل من عمله الحكومي، وفرض عليه حظر سفر خارج البلاد، وجمدت حساباته البنكية.

وتابع “سيحاول البروفيسور -عرفان- جاهدا السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية حتى وإن كان ذلك بطرق غير شرعية”.

ويقوم بدور البطولة في “بابل”، الذي يعرض على قناة “ستار تيفي”، الممثل خالد أرجنتش والممثلة أوزان جوفان.

وخضعت تركيا لحالة الطوارئ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، الأمر الذي سمح للحكومة بتقييد الحريات والحكم من خلال إصدار المراسيم وتجاهل البرلمان.