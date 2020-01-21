المجلس الوطني للثقافة يقيم حفل تدشين كتاب « الأسطورة عبدالحسين عبدالرضا في الصحافة ».. الخميس المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقيم الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حفل تدشين كتاب « الأسطورة عبدالحسين عبدالرضا في الصحافة » واحتفالية إهداء المكتبة السمعية والبصرية للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا إلى مكتبة الكويت الوطنية » ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 26 وذلك عند تمام الساعة 7 : 00 من مساء الخميس الموافق 23 يناير 2020 على مسرح عبدالحسين عبدالرضا – السالمية.تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تقيم الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حفل تدشين كتاب « الأسطورة عبدالحسين عبدالرضا في الصحافة » واحتفالية إهداء المكتبة السمعية والبصرية للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا إلى مكتبة الكويت الوطنية » ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 26 وذلك عند تمام الساعة 7 : 00 من مساء الخميس الموافق 23 يناير 2020 على مسرح عبدالحسين عبدالرضا – السالمية.