إصابة خالد النبوي بأزمة قلبية

تعرض الفنان المصري، خالد النبوي، لأزمة قلبية، وهو ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

الكاتبة المصرية فريدة الشوباشي كشفت تفاصيل ما حدث، خاصة أنها ترتبط بصلة قرابة مع زوجة الفنان المصري، حيث أكدت أنه خلال ممارسة الفنان المصري للرياضة صباح الثلاثاء، أصيب بآلام حادة، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي، وهناك تم اكتشاف تعرضه لأزمة قلبية، وتم إجراء قسطرة من أجل إسعافه، وبعدها تحسنت حالته.

وأوضحت الكاتبة المصرية أن الحالة الصحية للفنان المصري، بطل مسلسل “ممالك النار” الذي لاقى استحساناً جماهيرياً كبيراً مؤخراً بالعالم العربي، في تحسن مستمر في الوقت الحالي.

من جهته، كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، عقب نقله إلى المستشفى لشعوره بوعكة صحية عاجلة، موضحا أن الحالة الصحية للفنان مستقرة حالياً بعد خروج من غرفة العمليات.