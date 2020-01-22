افتتاح معرض مجلة العربي المصور ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي

نظمت مجلة العربي، أمس، معرضا قدم صورا نادرة متنوعة للوطن العربي مسترجعة ذاكرة الثقافة العربية على مدى 62 عاما وذلك ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ 26.

وقال امين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل للصحافيين على هامش افتتاح معرض “العالم العربي بعيون مجلة العربي” في جمعية الخريجين الكويتية إن المعرض تضمن صورا نادرة تبرز مظاهر النهضة والحياة والأنشطة الاقتصادية والأعمال الحرفية العربية في فترة مبكرة.

وأضاف العبدالجليل أن أقدم صورة في المعرض تعود لعام 1959، منوها بوجود صور لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عندما كان مديرا لإدارة المطبوعات والنشر ووزيرا للإرشاد والأنباء ويشرف بنفسه على مجلة العربي.

واعتبر أن مجلة العربي “خير سفير لبلادنا في العالم”، حيث جسدت ولادتها مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الثقافة الكويتية منذ انطلاقتها في ديسمبر 1958 على قواعد ثابتة رافقت بدايات النهضة الثقافية المبكرة في الخمسينيات والاربعينيات.

واشار العبدالجليل الى أن تاريخ نشأة المجلات الكويتية يعود إلى عشرينيات القرن الماضي مع صدور أول مجلة في تاريخ الكويت وهي مجلة “الكويت” عام 1926.

من ناحيته، قال مدير تحرير “العربي” ابراهيم المليفي في تصريح مماثل ان عدسات المجلة وثقت ارجاء الوطن العربي منذ صدورها معتبرا ان الصور التي قدمها المعرض تشكل “ثروة كبيرة”.

واكد المليفي حرص المجلة على حضور واضح للمرأة العربية العاملة في هذا المعرض مبينا ان اختيار الصور المعروضة تم بعناية فائقة لتقدم صورة شاملة لارجاء الوطن العربي.