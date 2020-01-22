المجلس الوطني للثقافة يعلن الفائزين بمعرض الشباب التشكيلي

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي اليوم الأربعاء الفائزين بالدورة ال11 لمعرض الشباب التشكيلي المقام ضمن مهرجان القرين الثقافي ال 26.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الدكتور بدر الدويش لـ على هامش افتتاح المعرض المقام في قاعة معجب الدوسري بمركز عبدالعزيز حسين الثقافي إن 10 شباب حازوا لقب الدورة الحالية للمعرض من أصل 58 شاركوا ب 82 عملا فنيا.

وأشاد الدويش بالأعمال الفائزة التي تستحق هذا التكريم مبينا أنها اختيرت من لجنة محايدة في حين يعتبر المعرض من أهم المعارض الفنية المعنية بفئة الشباب إذ يوفر فرصة حقيقية للتعريف بهم وتشجيع مواهبهم وفتح قنوات لتسويق أعمالهم الفنية.

وذكر أن المعرض الذي يشترط مشاركة الشباب أقل من 30 عاما يوفر منصة إعلامية كبيرة لإبراز مواهبهم ويساهم في بث روح التنافس بينهم عبر اختيار أفضل 10 أعمال وتقديم جوائز مادية ومعنوية.

من جانبها قالت مديرة إدارة الفنون التشكيلية بالمجلس ضياء البحر ل إن الإدارة اختارت لجنة تحكيم تضم ثلاثة أعضاء ليكون اختيار الأعمال الفائزة عن جدارة واستحقاق.

وأضافت البحر أن مشاركة الشباب في هذا المعرض تتميز عن مثيلاتها في السنوات السابقة آملة ازدياد المشاركات في الدورات القادمة.

وأكدت حرص المجلس الوطني للثقافة على دعم فئة الشباب من خلال المعارض وتشجيعهم على المشاركة وإبراز مواهبهم التي تتسم بالجرأة والمغامرة والخيال.

وتولى الدويش تكريم الفائزين بالجوائز وهم علي دار وشوق بهزاد وسارة شير وعبدالرحمن الحملي وفاطمة الفضلي وزينب محمد وإسراء محمد وعائشة الراشد وعلي أمير ونورة المشعان.

ويأتي المعرض في إطار الجهود الثقافية التشكيلية الكبيرة التي يبذلها المجلس الوطني للثقافة لدعم الفنانين الشباب وتأكيد حضورهم ودورهم الواعد والمتحقق على الساحة التشكيلية الكويتية وفتح الطريق أمامهم لتنمية مواهبهم.