الموروث البحري: مسابقاتنا تهدف إلى تأصيل التراث في نفوس الشباب

قال رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الشيخ سالم النواف الاحمد الجابر الصباح ان مسابقات المهرجان البحرية المختلفة تهدف الى تأصيل التراث البحري وإحياء تراث الآباء والأجداد في نفوس الشباب.

واضاف الشيخ سالم النواف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء عقب ختام مسابقة «حداق السيف» للكبار التي جرت في شاطئ ديوانية الصيادين في الوطية ان مختلف المسابقات شهدت اقبالا جيدا لا سيما من الشباب مشيرا الى ان اللجنة تتطلع الى اقامة نفس هذه المسابقة لفئة البراعم تقام في الايام المقبلة.

وأوضح ان مسابقة «حداق السيف» تعتمد على النقاط بجانب الوزن اذ تمنح لجنة الحكام نقاط اكبر لبعض الاسماك مثل «الشعم والبالول والمزيزي» فيما ستمنح نقاط اقل للاسماك الصغيرة مشيدا بالتزام المتسابقين وتعاونهم مع لجنة التحكيم.

ورفع الشيخ سالم النواف اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و للشعب الكويتي كافة بمناسبة مراسم رفع العلم التي جرت اليوم ايذانا لبدء احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية.

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات رعد المجيم في تصريح مماثل ل ان مسابقات هذا العام تميزت بمشاركة اعداد كبيرة من هواة الصيد بالكويت والخليج العربي موضحا ان اللجنة اعدت جوائز قيمة للفائزين في كل مسابقات المهرجان.

واضاف المجيم ان اللجنة اقامت عدد من المسابقات الشعبية لرواد دواوين الصيادين من كبار السن وغيرهم والتي شهدت اقبالا كبيرا مثمنا رعاية ودعم سمو امير البلاد للمهرجان الذي يقام بمكرمة من سموه للعام العاشر على التوالي.