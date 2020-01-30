ملتقى المدرسة «الإيطالية – الكويتية» الشتوية لعلوم الآثار يختتم أعماله في الكويت

اختتمت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت اليوم الخميس ملتقى «المدرسة الايطالية الكويتية الشتوية لعلوم الاثار الاولى» بالتعاون مع قسم علم الاثار بجامعة «لاسابينزا-روما» الذي انطلق في 26 يناير الجاري.

وقال السفير الايطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي في كلمة بختام الملتقى ان المدرسة الشتوية تعتبر بداية لتعاون جديد بين الجانبين الايطالي والكويتي مضيفا “قررنا البناء على هذا التعاون من خلال تعزيزه في عدة مجالات خاصة بالعلوم الاثرية”.

واكد بالدوتشي اهمية تأسيس علاقات هيكلية بين البلدين فكل خطوة تتخذ في هذا الصدد هي البداية لتعاون جديد بين البلدين مشددا على ضرورة عدم التركيز في العلاقات بين البلدين على مبادرة واحدة بل مواصلة التعاون في عدة مجالات.

واوضح ان دعوة عدد من الطلبة المشاركين في المدرسة الشتوية الايطالية-الكويتية لعلوم الاثار للالتحاق بالمخيم الصيفي للتنقيب عن الاثار في شمال روما في اغسطس المقبل تعد بداية للتعاون مع جامعة الكويت خلال السنوات المقبلة.

واثنى السفير الايطالي على جهود علماء الاثار الايطاليين خلال اسبوع المدرسة الشتوية مع طلبة جامعة الكويت شاكرا التزام الطلبة بأعمال المدرسة وما قدموه من حرص على التعلم واكتساب الخبرة.

من جهته قال العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الاجتماعية الدكتور جاسم العلي في كلمة مماثلة ان الكلية تشرفت باستضافة اسبوع المدرسة الإيطالية-الكويتية الشتوية لعلوم الآثار الأولى بالتعاون مع جامعة «لاسابينزا روما».

واكد العلي دعم الكلية لهذه الانشطة في مجال التعاون الأكاديمي على كافة المستويات مشيدا بأداء طلبة جامعة الكويت في اعمال المدرسة الكويتية-الايطالية الشتوية لعلوم الاثار متمنيا لهم النحاج والتوفيق في دراستهم وتمثيل بلدهم الكويت خير تمثيل في المحافل الدولية.

من ناحيته قال مشرف مختبر الاثار والانثروبولوجيا التابع لكلية العلوم الاجتماعية الدكتور حسن اشكناني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان المدرسة الشتوية تعد انطلاقا لاعمال التنقيب الاثري في روما.

واضاف اشكناني ان قسم علم الاثار بجامعة «لاسابينزا روما» دعا عددا من الطلبة المشاركين في المدرسة الشتوية الى المشاركة في اعمال التنقيب في روما في اغسطس المقبل.

وذكر ان أعمال التنقيب في روما ستشمل مواقع اثرية في شمال المدينة باستخدام تكنولوجيا حديثة مشيرا الى ان الايطاليين مشهورون باستخدام التكنولوجيا بالمواقع الاثرية.

وبين ان التحاق طلبة الانثروبوجيا في جامعة الكويت بهذا المخيم الميداني للتنقيب في روما سيكسبهم مهارة وحرفية في مجال الاثار انطلاقا من عملية التنقيب الى تسجيل القطع الاثرية ومعرفة تاريخها.

واوضح اشكناني ان المخيم يشمل زيارة الى المدن الاثرية المشهورة في ايطاليا مثل فلورانسا عاصمة عصر النهضة في روما الى جانب اثار مدينة روما مضيفا ان المخيم سيكون عمليا لتطبيق ما تم انجازه خلال المدرسة الشتوية.

يذكر ان المدرسة الشتوية الايطالية-الكويتية لعلوم الاثار هي اولى فعاليات مهرجان «هلا ايطاليا 2020» الذي انطلق بداية العام الحالي بتنظيم السفارة الايطالية لدى الكويت ويضم سلسة من الانشطة وورش العمل تتعلق بالعلاقات الكويتية الايطالية.

ويبلغ عدد الطلبة الذين شاركوا في المدرسة 20 طالبا وباحثا من جهات مختلفة ما بين طلبة تخصص الانثروبولوجيا في جامعة الكويت وكذلك من دار الاثار الاسلامية ومن مجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وسيمنحون شهادة معتمدة من جامعة «لاسابينزا-روما».