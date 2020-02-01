سفارة الكويت بإسبانيا تنظم «الأيام الثقافية في مدريد».. الأسبوع المقبل

قالت سفارة الكويت لدى إسبانيا اليوم السبت إنها ستنظم الأسبوع المقبل مجموعة من الفعاليات الثقافية تحت شعار «الأيام الثقافية الكويتية في مدريد».

وذكرت السفارة في بيان انها ستحيي بالتعاون مع «البيت العربي» التابع لوزارة الخارجية الاسبانية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية الكويتية بالعاصمة مدريد في الفترة من الرابع حتى الثامن من شهر فبراير الجاري.

واضاف البيان ان تلك الفعاليات تتمثل في أمسية موسيقية ستحييها فرقة فلكلورية كويتية ومعرض للصور الفوتوغرافية يعكس البيئة الثقافية الكويتية للفنان رضا سالم.

واوضح انه سيتم ايضا تنظيم معرض فنون تشكيلية للفنانة التشكيلية عطارد الثاقب ومعرض مطبوعات ثقافية في المكتبة الإسلامية في مدريد وكذلك محاضرة حول تاريخ جزيرة فيلكا وآثارها يلقيها الدكتور حسن اشكناني.

واعتبر ان هذه الفعاليات هي أحد أبرز ملامح التعاون الثقافي بين إسبانيا والكويت وان من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى الثقافي وتعميق التفاهم المشترك بين البلدين.

ومن جانبه أعرب سفير الكويت لدى إسبانيا عيادة السعيدي بهذه المناسبة عن الشكر إلى الخارجية الاسبانية والقائمين على البيت العربي في مدريد والسفارة الإسبانية في الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتية وأيضا الخارجية الكويتية على الجهود المبذولة في سياق الاعداد والتحضير لإقامة هذه الفعاليات والأنشطة وإخراجها في أبهى صورة.

وأكد السعيدي ان هذه الفعاليات الثقافية تعتبر حلقة في سلسلة التعاون على الصعيد الثقافي بين إسبانيا والكويت تمهد للمزيد من التبادل الثقافي بين البلدين.

وسيحضر حفل الافتتاح في مقر مؤسسة «البيت العربي» السفير السعيدي ورئيس البيت العربي في مدريد بيدرو مارتينيز والعديد من السفراء العرب والأجانب وأفراد الجالية الكويتية وممثلون عن المؤسسات الثقافية في إسبانيا.

وتعتبر الدعوة مفتوحة لكل المهتمين والراغبين في التعرف على الفنون الكويتية بجميع أشكالها والتي تعكس البيئة الفنية الكويتية.