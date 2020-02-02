مؤسسة “البابطين الثقافية” تعلن أسماء الفائزين بجوائزها الشعرية

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية أسماء الفائزين بجوائز دورتها ال17 للابداع الشعري في مجال الشعر ونقده لفئتي المخضرمين والشباب.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد ان فروع الجائزة شملت أفضل ديوان وأفضل قصيدة وأفضل عمل نقدي في مجال الشعر الى جانب الجائزة التكريمية.

وأضافت انه فاز بجائزة المركز الأول في أفضل ديوان شعري مناصفة وقيمتها 20 ألف دولار الشاعر عبدالعزيز الهمامي من تونس عن ديوان «هديل الغيمة» والشاعر عبدالله الشوربجي من مصر عن ديوان «العاشقان».

وأوضحت انه فاز بجائزة افضل قصيدة مناصفة وقيمتها 10 الاف دولار الشاعرة كوثر الزين من تونس عن قصيدة بعنوان «شطحات» والشاعرة نجود القاضي من اليمن عن قصيدتها «غد خارج النص».

واضافت انه في مجال نقد الشعر فاز بالجائزة مناصفة الناقد الدكتور يوسف وغليسي من الجزائر عن كتابه «التحليل الموضوعي والخطاب الشعري» والناقد الدكتور أحمد الزعبي من الأردن عن كتابه «تجليات الشعر المعاصر» وقيمتها 40 ألف دولار.

وقالت ان الشاعر مصطفى عكرمة من سوريا حصل على الجائزة التكريمية لهذه الدورة وقيمتها 50 ألف دولار وهي جائزة لا تخضع للتحكيم بل لاختيار رئيس المؤسسة الشاعر عبدالعزيز البابطين.

وافادت أنه عن فئة الشباب فازت بجائزة أفضل ديوان الشاعرة إباء الخطيب من سوريا عن ديوانها «بأي جرح ألمسك» وقيمتها 10 آلاف دولار وفي مجال أفضل قصيدة فاز الشاعر علي سلمان من البحرين عن قصيدته «كما النبيون والتجلي الحر» وقيمتها 5 آلاف دولار.

وأوضحت المؤسسة انه سوف يتم تكريم الفائزين في مهرجان ربيع الشعر ال13 الذي تقيمه المؤسسة في 24 مارس المقبل على مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.

ومن جانبه هنأ رئيس المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الفائزين بجوائز هذه الدورة واعتبر ان هذه الجوائز هي أحد أهداف المؤسسة التي تأسست لأجلها قبل أن يتوسع نطاق عملها في ثقافة السلام.

وأضاف البابطين ان الرسالة الأولى للمؤسسة تتجسد في دعم الشعر واللغة العربية حتى يظل ديوان العرب حيا في وجدان الأمة العربية كونه أحد روافد اللغة العربية.

وأشار إلى ان الجوائز التي خصصتها المؤسسة لفئة الشباب قد آتت ثمارها بحيث كان هناك اقبال كبير من الجيل الجديد على المشاركة بما يعني أن “تصحيح مسار الشعر سوف يستمر على أيدي هؤلاء الشباب مقتدين بالشعراء المخضرمين”.