«1917» يحصد جائزة «بافتا» كأفضل فيلم

حصد فيلم المخرج سام منديز “1917” نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا»، إذ نال 7 جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وهذه أول مرة يفوز فيها منديز بجائزة الأكاديمية البريطانية، وذلك خلال حفل أقيم مساء الأحد.

كما فاز الفيلم الدرامي بجائزة الفيلم البريطاني الأبرز وجائزة أفضل صوت وأفضل تصميم إنتاجي وأفضل تصوير سنيمائي، كما فاز بفئات المؤثرات البصرية الخاصة.

وفاز الممثل يواكين فينكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الجوكر”، والذي جسد فيه شخصية شاب انطوائي يتحول إلى مجرم واثق في نفسه، وفاز الفيلم بثلاث جوائز في المجمل.

وخرج فيلم “الأيرلندي” «ذي أيرش مان» للمخرج مارتن سكورسيزي من إنتاج شركة نتفليكس، الذي تم ترشيحه للفوز بعشر جوائز خاوي الوفاض.

وفازت لورا ديرن بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كمحامية طلاق في فيلم “قصة زواج” «ماريدج ستوري» من إنتاج نتفليكس.

وفاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “ذا تمرة في هوليوود” «وانس آبون آتايم إن هوليوود».