وفد “دبي للسياحة” بدأ جولته الترويجية السنوية في الكويت

بدأ وفد من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة” جولته الترويجية في الكويت يوم الإثنين الماضي، وذلك ضمن الحملات الترويجية السنوية التي تنظمها دبي للسياحة، لتعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، احتفالاً بانطلاق مهرجان دبي للمأكولات في دورته السابعة، الذي من المقرر أن يبدأ في 26 فبراير حتى 14 مارس.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان دبي للمأكولات يساهم في إبراز التنوع المميز الذي تمتاز به مدينة دبي، والتي تحتضن أكثر من 200 جنسية، ويتيح المجال أمام الزوار والسكان والعائلات للاطلاع على مذاقات متنوعة حول العالم.

وتهدف هذه الجولة التي ستشمل زيارة عدة دول، تبدأ من دولة الكويت إلى التواصل الدائم مع الجمهور والإعلام الخليجي وكذلك قطاع السياحة هناك، من خلال عقد المؤتمرات الصحفية، والتي يتم الإعلان من خلالها عن أهم وأبرز الفعاليات والمفاجآت والعروض الجديدة التي تقدمها إمارة دبي.

ويوجّه “مهرجان دبي للمأكولات”، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدعوة للجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المميّزة التي ستقام على مدار 18 يوماً، وتتضمن “أسبوع دبي للمطاعم”، و”كانتين الشاطئ”، بالإضافة إلى “الجواهر الخفية” وهي مطاعم شعبية غير معروفة لدى الجميع تمتاز بتقديم مأكولات ذات مذاق رائع. كما يمكن الاستمتاع بفعاليات جديدة مرتبطة بالمأكولات، وكذلك مشاهدة أشهر الطهاة وهم يعدّون وصفات وأكلات مميّزة ورائعة، وأيضاً الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدّمها مراكز التسوق والمطاعم ومحلات السوبرماركت الكبرى، وغيرها الكثير.

كما يستعد “مهرجان دبي للمأكولات 2020” في دورته السابعة لتقديم فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات وجهة الطعام الشاطئية المفضلة في دبي والتي ستنظم على شاطئ الجميرا خلف مركز “صن سيت مول” بين يوم الأربعاء حتى السبت 14 مارس، وتهدف للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للمأكولات خلال عام 2020

وتأتي فعالية “كانتين الشاطئ” برعاية اتصالات، بالتعاون مع شركة “براج” وكجزء من مهرجان دبي للمأكولات 2020. وستتيح نسخة هذه السنة للزوار رحلة ملهمة وحافلة بتجارب المأكولات وعروض الترفيه والتسلية والموسيقى، وسط أجواء فريدة تنسجم مع عناصر مستوحاة من فن البوب.

بعد استقطاب فعالية “كانتين الشاطئ” لـ 156 ألف زائر خلال العام الماضي، تستعد الوجهة المؤقتة لاستقبال عدد أكبر من عشاق المأكولات على مدار 18 يوماً. وستضم الفعالية 10 مناطق تقدم كل واحدة منها تجربة مختلفة كلياً، وسط أجواء مميزة تمزج بين عروض المأكولات الشهية وأنشطة التسلية والترفيه التي تلبي أذواق المقيمين والسياح والعائلات والأصدقاء على حد سواء.

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على آخر تحديثات الفعاليات والعروض الترويجية، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.visitdubai.com/ar/dff

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نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة”

تتمثّل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري الأكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوّار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح والاستثمارات الداخلية إلى الإمارة. دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضًا على تسويق القطاع التجاري في الإمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر. ويأتي على رأس العلامات التجارية والإدارات داخل “دبي للسياحة” فعاليات دبي للأعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

إنّ مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.