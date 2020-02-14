بيلي آيليش تطلق أغنية «جيمس بوند» المنتظرة

أطلقت نجمة موسيقى البوب، الشابة بيلي آيليش، أغنية فيلم جيمس بوند المقبل، «نو تايم تو داي» “لا وقت للموت”، التي طال انتظارها.

وبثت الأغنية، ومدتها 4 دقائق، الخميس، على موقع يوتيوب والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس، اشتركت آيليش في تأليفها مع أخوها الأكبر فينياس.

وأصبحت آيليش «18 عاما» أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند، لتمضي بذلك على خطى نجوم مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

وفيلم «نو تايم تو داي» هو الخامس والعشرين في سلسلة أفلام جيمس بوند، ويعرض في أبريل المقبل، حيث يواصل دانييل كريغ لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة، وأخيرة.

ومن المقرر أن تقوم آيليش بأداء الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية في لندن، يوم 18 فبراير، قبل أن تنطلق في جولة بأميركا الشمالية في التاسع من مارس.

وبالرغم من صغر سنها، إلى أن آيليش اعتلت سلم الشهرة بسرعة فائقة خلال السنوات الأخيرة، بسبب موهبتها الغنائية الكبيرة.

وقدمت المغنية الأميركية عرضا مؤثرا خلال حفل الأوسكار، الأحد الماضي، في تكريم الشخصيات الراحلة في العام الماضي.