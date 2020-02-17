«سونيك القنفذ» يتصدر إيرادات السينما بـ57 مليون دولار

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد “سونيك القنفذ” «سونيك ذا هيدج هوج» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 57 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات “طيور جارحة: والتحرر الرائع لهارلي كوين” «بيردز أوف براي: آند ذا فانتابيولوس إيمانسيبيشان أوف وان هارلي كوين» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، مسجلا إيرادات بلغت 17.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة مارغوت روبي وماري إليزابيث وينستيد وجورنيس موليت بيل وكريس ميسينا ومن إخراج كاثي يان.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرات الجديد “جزيرة الخيال”«فانتازي أيلاند»، محققا إيرادات بلغت 12.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة مايكل بينيا وماجي كيو ولوس هيل وأوستن ستويلو من إخراج جيف وادلو.

واحتل الفيلم الدرامي الرومانسي الجديد “الصورة” «ذا فوتوغرافي» المركز الرابع، محققا إيرادات بلغت 12.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيسا راي وليكيث ستانفيلد ومن إخراج ستيلا ميغي.

وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي “أشقياء إلى الأبد” «باد بويزفور لايف» من المركز الثاني إلى المركز الخامس محققا 11.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادغنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.