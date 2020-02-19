مركز “الشيخ جابر الثقافي” ينظم عرض “الكويت تنادي”.. 11 مارس المقبل

ينظم مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي عرض «الكويت تنادي» في الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل تجسيدا لقصة الكويت وفنونها عبر تجربة تجمع بين الموسيقى المبتكرة والرقصات التقليدية الكويتية والمعاصرة.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان العرض سيقام في الهواء الطلق على مسرح صنع خصيصا لهذا العمل وذلك بالتعاون مع فرقة رامبرت البريطانية للرقص اضافة الى رواد التصاميم المسرحية شركة «59 برونشنز» الحائزة على جوائز عالمية عديدة.

وأضاف ان هذا العمل سيبث مباشرة أمام الجمهور على سطح المبنى الخارجي لمركز الشيخ جابر مستغلا التصميم المعماري الأشبه بالجوهرة اذ سيستعان للمرة الاولى وعلى نطاق واسع بتقنية الصور الرقمية المتقدمة لسرد حكاية تاريخية ومثيرة للخيال.

وأوضح ان العرض سينقل الجمهور في رحلة زمنية سريعة تنطلق من الصحراء حيث نشأت الثقافة الكويتية ثم الى البحر حتى تعود ثانية إلى المدينة والكويت المعاصرة كاشفة عن براعة الفلكيين والعلماء العرب في تسخير معارفهم عن حركة السماء وأجرامها لفهم وتنمية الإنسان.