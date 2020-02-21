موقف محرج لمحمد رمضان.. وفنان يكشف الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطعا مصورا يبرز دفع الفنان المصري، باسم سمرة، لزميله محمد رمضان أثناء غناء الأخير أغنية “إنساي” في إحدى السهرات.

ووفقا للمقطع، تفاجأ محمد رمضان الذى كاد أن يسقط مع أعلى المسرح، لينظر إلى باسم سمرة الذى لم يعتذر لزميله على هذا السلوك الذى بدر منه، ثم ظهر مقطع آخر لسمرة ورمضان وهما يتحدثان وسط استمرار المناسبة.

وعلق سمرة، على الفيديو المتداول وهو يدفع الفنان محمد رمضان، قائلا: “محمد أخويا وحبيبي، لكن كل ما في الأمر أننا حضرنا فرح، مليء بالناس، واندفعوا ليسلموا علينا، ورمضان كان يغني، ومع الزحمة حدث تدافع ليس أكثر، لكن بالتأكيد لم أدفعه، وكل ما يتردد بهذا المعنى كلام فاضي”، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وتعود الواقعة إلى الساعات الأولى من فجر الجمعة 13 ديسمبر الماضي، خلال حضور رمضان وسمرة فرح شعبي لأحد كبار أعيان منطقة المنيب بالجيزة واسمه عبد الهادي حسنين، وأقيم في صوان كبير حضره ما يقرب من 50 ألف شخص بمنطقة المنيب.

وتواجد رمضان ليقدم المباركات للعريس، بصفته الجار القديم لأصحاب الزفاف، ولكنه قدم التهنئة على طريقته وصعد إلى المسرح، وقدم مجموعة من أغانيه.

وبعد الفرح كتب رمضان على صفحته الشخصية: “ألف مبروك يا عبد الهادي يا ابن العيلة الغالية على قلبى.. صاحبى وابن صاحبى وعمك صاحبى”، ونشر فيديو خلال غنائه في الحفل.