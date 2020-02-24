«سونيك ذا هيجهوغ» يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية

واصل فيلم الرسوم المتحركة “سونيك القنفذ” «سونيك ذا هيجهوغ» تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 26.3 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الجديد “نداء البرية” «كول أوف ذا ويلد» إذ حقق 24.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات “طيور جارحة: والتحرر الرائع لهارلي كوين” «بيردز أوف براي: آند ذا فانتابيولوس إيمانسيبيشان أوف وان هارلي كوين» من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت سبعة ملايين دولار.

والفيلم بطولة مارغوت روبي وماري إليزابيث وينستيد وجورني سموليت بيل وكريس ميسينا ومن إخراج كاثي يان.

وجاء فيلم الرعب الجديد “برامز: الفتى الثاني” في المركز الرابع إذ حقق ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة كيتي هولمز وكريستوفر كونفيري ورالف اينسون ومن إخراج وليام برنت بيل.

وظل فيلم المغامرات الكوميدي “أشقياء إلى الأبد” «باد بويز فور لايف» في المركز الخامس محققا 5.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح.