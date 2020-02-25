نجوم الفن والإعلام يرثون الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

نعى نجوم الفن والإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عاماً.

وفي أول تعليق لنجل مبارك، أرفق علاء مبارك عقب وفاة والده عبر “تويتر” مقطع فيديو لأبرز خطاباته، معلقاً، “إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك. اللهم أعفو عنه واغفر له وارحمه”

ونعى الفنان المصري عادل إمام، الرئيس المصري الأسبق حسنيمبارك عبر “تويتر” داعياً الله أن يرحمه ويغفر سيئاته وقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد.

الفنانة المصرية رجاء الجداوي شاركت صورة لمبارك عبر حسابها على إنستغرام أرفقتها بتعليق: “إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته”.

بدورها، نعت الفنانة المصرية لقاء الخميسي مبارك عبر تويتر قائلة: “وداعاً.. اللهم اغفر له وارحمه وعامله بما هو أهلٌ له اللهم آمبن الفاتحة على روحه الطاهرة”، أما الفنانة المصرية نسرين أمين فقالت عبر “تويتر”، “الله يرحمه ويُسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”

بدوره، قال الفنان السعودي فايز المالكي عبر “تويتر” قائلاً: “اللهم اغفر له وارحمه، كل العزاء لمصر وأهل مصر في هذا الراحل”.