السفير معرفي: الكويت حريصة على تعزيز الحوار الثقافي مع النمسا

أكد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا صادق معرفي اليوم الاربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز الحوار الثقافي والتواصل الانساني مع النمسا.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة اوركسترا مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي في اول فعالية فنية كويتية تحت شعار «صوت الكويت» في العاصمة فيينا غدا الخميس تزامنا مع أعياد دولة الكويت الوطنية وفعاليات العام العربي الثقافي النمساوي.

وقال السفير معرفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان اوركسترا مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي ستحيي هذا الحفل في قصر «هوفبورغ» وهو أحد اهم معالم فيينا التاريخية بحضور نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

واشار الى ان هذا الحدث الفني الثقافي الكبير سيشكل فرصة لتوسيع دائرة الحوار الحضاري الكويتي – النمساوي والعربي – النمساوي.

واكد السفير معرفي اهمية الروابط الثقافية بين الشعوب لتعزيز التواصل والحوار فضلا عن دور هذه الفعالية في نشر الوجه الحقيقي للفن الكويتي.

واكد معرفي ان مشاركة دولة الكويت في مثل هذه الفعاليات لها دور كبير في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية لافتا الى أن هذه الفعالية الثقافية الفنية الكبيرة هدفها توثيق جسور التعاون الثقافي ونقل رسالة هادفة للتعريف بتاريخ دولة الكويت وثقافتها ونشرها بين الشعوب.

وسيشارك في الحفل نخبة من السياسيين وسفراء الدول المعتمدين لدى النمسا والامم المتحدة فضلا عن مشاركة نخبة من المثقفين والفنانين ورجال الصحافة والاعلام.

يذكر ان العام الثقافي العربي النمساوي يهدف الى التعريف بالثقافة العربية بين النمساويين في مجالات الآداب والفنون والموسيقى وغيرها حيث ستكون هناك عدد من الفعاليات خلال هذا العام في النمسا وفي مختلف العواصم العربية.