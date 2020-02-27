الفنانة التشكيلية شيخة السنان تشارك في معرض «صاحبة السعادة» في روما

شاركت الفنانة التشكيلية الكويتية شيخة السنان في معرض «صاحبة السعادة» بمقر المركز الثقافي المصري في روما بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مع نخبة من الفنانات من مختلف أنحاء العالم.

وافتتح السفير المصري لدى إيطاليا هشام بدر والقائم بالأعمال الكويتي المستشار سامي الزمانان المعرض بمشاركة مديرة المركز الثقافي المصري الدكتورة هاجر سيف النصر ومنظمة المعرض الفنانة شيرين بدر وحضور وسائل الاعلام وجمهور كبير يضم أعضاء من البعثات الدبلوماسية والثقافية الأجنبية.

وعبرت الفنانة شيخة السنان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الفني المهم وتمثيل دولة الكويت والفن الكويتي المعاصر الى جانب فنانات يمثلن الحركة الفنية النسائية من عدة بلدان في مناسبة عالمية لإبراز اسهام المرأة القوي في الحياة الثقافية والحضارية العالمية.

وقالت إنها ارادت من خلال أعمالها في هذا المعرض أن تعكس خصوصية الفن الكويتي المعاصر وشخصيته والذي يستوحي من التراث الجمالي والحضاري مفردات وأبجديات أصيلة في لغة تصويرية حديثة تعبر عن مكنونات الثقافة الانسانية والحياة المعاصرة وتبرز حساسية المرأة وقدرتها الخاصة على التواصل الانساني عبر الابداع الفني.

وأوضحت السنان أنها حرصت في أعمالها التي لاقت انتباها خاصا في المعرض على المزج بين “القطعة الأساسية في ثوب المرأة الكويتية التقليدي والتطريز بخيوط من ذهب” الذي يعد أحد مجالات الابداع الفني الرقيقة للمرأة الكويتية والتعبير عن الحس الجمالي الفني الذي أضافته على مجتمعها عبر القرون.

وأكدت الفنانة الكويتية البارزة والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية أهمية الحضور والمشاركة في مثل هذه المعارض الفنية المشتركة حول العالم التي تعد كذلك نافذة تفاعلية للتواصل مع الواقع الفني والحركة الابداعية العالمية وواجهة للحياة الثقافية الثرية في الكويت ومساهمة من الفنان الكويتي في الفنون المعاصرة.

وتتفرغ السنان للعمل الفني بعد تاريخ أكاديمي حافل في المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت الذي تولت عمادته في عام 2000 كما شاركت في تحكيم عدة مهرجانات للفنون التشكيلية والمسرحية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وفي العديد من المؤتمرات والملتقيات الفنية والمعارض التشكيلية الدولية داخل الكويت وخارجها.

من جانبه شدد السفير المصري في تصريح مماثل ل على أهمية المعرض الذي يحيي اليوم العالمي للمرأة بمشاركة مجموعة من المبدعات العربيات ومن مختلف القارات والثقافات ما يؤكد دور المرأة ومساهمتها القوية في الحياة الثقافية والفكرية وفي نهضة مجتمعاتها.

وثمن مشاركة دولة الكويت البارزة في هذا الحدث ممثلة في الفنانة السنان ما يعكس دور دولة الكويت الفاعل في الحياة الثقافية والفنية والابداعية العربية.

وأضاف ان المعرض وما يشهده من حضور كبير لفنانات عربيات يحمل رسالة تواصل وحوار الى العالم تبرز من ايطاليا دور المرأة العربية والتي تتجلى في الأعمال الفنية المعروضة وما تحمله من “تعبير عن قوتها وتجسد معاني الثقة والأمل والمستقبل والجلد والعطاء”.

بدورها قالت الفنانة شيرين بدر إن المعرض والذي يعد الأول من نوعه مخصص للفنانات المحترفات والموهوبات من أجيال ومدارس واتجاهات مختلفة في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي.

ويضم المعرض لوحات تشكيلية ومنحوتات مختارة من أعمال 37 فنانة من ايطاليا والكويت ومصر والنرويج وصربيا وفرنسا وهولندا وبيلاروسيا والفلبين ونيوزيلندا تدور موضوعاتها حول المرأة ورؤيتها الثاقبة الخاصة بتفاصيل وأبعاد ثقافية غنية وألوان وخطوط متناغمة في تداخل ابداعي متنوع.