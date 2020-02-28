النمسا: إشادات بفعالية “صوت الكويت” لمركز جابر الثقافي

أشاد عدد من كبار المسؤولين في النمسا بفعالية مركز الشيخ جابر الثقافي «صوت الكويت» والتي اقيمت في قصر «هوفبورغ» التاريخي في العاصمة فيينا بمناسبة العام الثقافي العربي -النمساوي وتزامنا مع الاحتفال بأعياد دولة الكويت الوطنية.

وأعرب رئيس النمسا السابق هاينز فيشير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عن سعادته بهذا الحفل الموسيقي الذي وصفه بالراقي وأشاد بالأداء الفني لفرقة مركز جابر الاحمد الثقافي.

واكد فيشر عمق العلاقات بين النمسا والكويت وتميزها على مختلف الصعد مشيرا إلى اهمية تعزيز العلاقات الثقافية والفنية لما لها من دور كبير في تعزيز التواصل بين الشعوب.

من جهتها أعربت المديرة العامة للعلاقات الثقافية الدولية في وزارة الخارجية النمساوية السفيرة تيريزا اندجين في تصريح مماثل ل عن سعادتها بالمشاركة الكويتية “المتميزة” في هذا الحفل الثقافي الذي تتلاقى فيه الثقافتان العربية والنمساوية.

واشادت السفيرة اندجين بأداء فرقة مركز الشيخ جابر الثقافي واعربت عن اعجابها ب”جمال وروعة الموسيقى الكويتية والفن الشعبي التراثي الكويتي الأصيل”.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في تصريح ل ان الفعالية متميزة جدا بمشاركة الموسيقى التراثية الكويتية.

واعتبرت والي ان “اقامة هذه الفعالية بهذا المكان التاريخي تعد مزجا ما بين عراقة قصر هوفبورغ وعراقة الفن التراثي الكويتي الأصيل”.

وعزفت الفرقة الموسيقية لمركز جابر الثقافي المكونة من 65 شخصا ما بين عازفين وكورال 11 قطعة موسيقية تراثية من الفن والفلكلور الكويتي الاصيل ولاقت استحسانا كبيرا من الحضور.

يذكر ان العام الثقافي العربي – النمساوي يهدف الى التعريف بالثقافة العربية بين النمساويين في مجالات الآداب والفنون والموسيقى.