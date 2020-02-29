دبلوماسيون عرب يؤكدون أهمية الموسم الثقافي مع النمسا بتعزيز التفاهم المشترك

أكد دبلوماسيون عرب اليوم السبت اهمية دور فعاليات الموسم الثقافي العربي – النمساوي في تعزيز التفاهم المشترك العابر للحدود.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات الموسم الثقافي المشترك بين النمسا والدول العربية بعنوان «شراكة ثقافية وتاريخ ممتد».

وفي هذا السياق قال رئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا السفير سمير قوبعة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان الثقافة والفن والموسيقى تعد من افضل اشكال الحوار الذي يقرب الشعوب من بعضها وسط ما يعيشه العالم من ازمات ومشاحنات.

واشاد السفير قوبعة بتضافر كافة الدول العربية الاعضاء من اجل انجاح هذه الفعالية التي تبرز الحضارة والثقافة العربية الاصيلة لافتا الى انه ستكون هناك فعاليات متنوعة على مدار العام.

واكد متانة العلاقات العربية -النمساوية والممتدة منذ عقود من الزمن مشيرا إلى حرص جامعة الدول العربية على مد جسور التواصل بين الشعب العربي والشعب النمساوي وتعزيز العلاقات الثقافية.

ومن جهته قال رئيس مجلس السفراء العرب في فيينا عز الدين فرحان ل ان هذه اول فعالية من نوعها ثقافية فنية عربية – نمساوية والتي تهدف الى اطلاع المجتمع النمساوي على المكون الثقافي والحضاري العربي المبني على المحبة والسلام.

واكد فرحان اهمية ابراز دور الفنون والثقافة العربية بألوانها المختلفة انطلاقا من الحرص والايمان المشترك على دورها في تعزيز التقارب والتآلف بين الأمم.

واشار الى ان السفراء العرب والجهاز الدبلوماسي العربي طرحوا من خلال هذه الفعالية فكرة طيبة عن الثقافة العربية وإبراز هوية العالم العربي بانه يضم دول حضارات وثقافة ومحبة وسلام.

ومن جهته اكد القائم باعمال سفارة قطر لدى النمسا عبدالله الهاجري لان هذا الحدث الثقافي فرصة لتعزيز الحوار الحضاري العربي النمساوي.

وقال الهاجري ان النمسا لها علاقات متميزة في مختلف المجالات مع الدول العربية والتي تمتد لعقود من الزمن مؤكدا حرص الدول العربية على اطلاع المجتمع النمساوي على المكون الثقافي والحضارة العربية الاصيلة باعتبارها عاملا مها واساسيا في نشر الوعي الحضاري بين الامم.

واكد ان مشاركة الدول العربية في مثل هذه الفعاليات لها دور كبير في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية لافتا الى ان مثل هذه الفعاليات الثقافية الفنية الكبيرة ستكون بداية لتوثيق جسور التعاون الثقافي ونقل رسالة هادفة للشعب النمساوي للتعريف بالتاريخ والثقافة العربية العريقة.

وأحيت فرق موسيقية من السعودية والجزائر والمغرب حفلا موسيقيا بمناسبة انطلاق فعاليات الموسم الثقافي العربي-النمساوي فضلا عن مشاركة مختلف سفارات الدول العربية بمأكولات واطباق شعبية تقليدية فضلا عن اقامة معرض للصور لمختلف الدول.

يذكر ان فرقة مركز الشيخ جابر الثقافي احيت امس الاول فعالية بعنوان «صوت الكويت» بمناسبة العام الثقافي العربي -النمساوي.

ويهدف العام الثقافي العربي -النمساوي الى التعريف بالثقافة العربية بين النمساويين في مجالات الآداب والفنون والموسيقى وغيرها حيث ستكون هناك عدة فعاليات خلال هذا العام في النمسا وفي مختلف العواصم العربية.