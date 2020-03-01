«ذير إزنو إيفل» يفوز بجائزة مهرجان برلين

قال رئيس لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي، جيريمي أيرونز، إن فيلم “لا يوجد شر” «ذير إزنو إيفل» للمخرج الإيراني محمد رسولوف فاز بجائزة الدب الذهبي.

ويتناول الفيلم، الذي تم تصوير سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية، قصة 4 أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم.

ولم يسمح لرسولوف بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة. وتسلمت ابنته باران التي تمثل في هذا الفيلم أيضا الجائزة بدلا منه.

وقالت “إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت فإنني حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة. ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول “هذه له”.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم وهو يصف الفيلم أنه يحكي “4 قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية”.

وأضاف أن الفيلم “يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة”.