الرئيس الفرنسي يقلّد أمين معلوف وسام الاستحقاق الوطني

قلّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الكاتب اللبناني الأصل، أمين معلوف، وسام الاستحقاق الوطني من درجة “ضابط كبير”، تقديرا لما أنجزه في حقل الأدب والمعرفة.

وظهر معلوف، وهو فرنسي ولد في لبنان، ويبلغ 71 عاما من العمر، وهو يسلّم على ماكرون الذي أشاد بمسيرة الكاتب الحافلة.

ويكتب معلوف باللغة الفرنسية، لكن أعماله تترجم إلى عشرات اللغات الأخرى بما في ذلك العربية، وتحظى مؤلفاته بتفاعل واسع في الأوساط الثقافية.

وفي 2012، كان معلوف قد انضم إلى الأكاديمية الفرنسية، وهي مؤسسة تضم نخبة المثقفين، وشغل مقعد عالم الأنثروبولوجيا الراحل، كلود ليفي ستراوس، الذي توفي في 2009.

ويعرف معلوف بمناقشة قضايا شائكة، كصراع الشرق والغرب، وقدم في كتابه “الهويات القاتلة” صورة وافية عن الأسباب التي تؤدي إلى تأجيج الحس القومي والشعور بالهوية في بعض اللحظات التاريخية.

وغاص معلوف في عوالم التصوف لدى عمر الخيام في روايته الشهيرة “سمر قند”، كما قدم عملا تاريخيا وأدبيا في كتابه “ليون الإفريقي”، إلى جانب أعمال أخرى مثل “الحروب الصليبية كما رآها العرب”.