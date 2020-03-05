طرح الإعلان الدعائي الأول للموسم الرابع من «لا كاسا دي بابل»

طرحت شبكة “نتفلكس”، اليوم الخميس 5 مارس، الإعلان الدعائي الأول للموسم الرابع من مسلسل “لا كاسا دي بابل” «بيت من ورق” الشهير.

وأشارت “نتفلكس” في الإعلان الدعائي إلى أن الموسم الرابع سيتم عرضه رسميا بدءا من يوم 3 أبريل المقبل.

وتقوم فكرة المسلسل الإسباني “لا كاسا دي بابل” على تنفيذ مجموعة من الناس يتزعمهم شخص يدعى “البروفيسور”، أكبر سرقة مصرفية في التاريخ المسجل، ولكنهم يحظون في الوقت نفسه بحب وتعاطف الناس، لأنهم يقفون ضد نظام التجارة العالمي.

وحقق “لا كاسا دي بابل” في موسمه الثالث الأخير مشاهدات قياسية، حيث تم مشاهدته عبر نتفلكس على أكثر من 34 مليون و355 ألف و956 حسابا.